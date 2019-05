Google fête l'anniversaire de la naissance de Willem Einthoven dans son Doodle du 21 mai 2019. Ce physiologiste a reçu un prix Nobel pour son invention permettant d'étudier le cœur.

Willem Einthoven est né il y a 159 ans. Google a choisi de consacrer son Doodle du 21 mai 2019 à ce physiologiste néerlandais, qui a obtenu un prix Nobel en 1924. L’animation visible sur la page d’accueil du moteur de recherche montre le scientifique en train d’utiliser son invention, le galvanomètre à cordes.

Cet instrument, que le chercheur a conçu en 1901, est l’un des premiers à être capable de détecter les courants électriques du cœur humain. Les médecins savaient déjà que les battements du cœur humain pouvaient générer de tels courants jusqu’à la surface du corps. Grâce au galvanomètre à cordes, Willem Einthoven a permis de mesurer ces courants faibles.

Une meilleure connaissance du cœur humain

Son travail a joué un rôle dans la connaissance du cœur, de son fonctionnement et de ses maladies. Le physiologiste, spécialiste des organes et tissus, était membre de l’Académie royale néerlandaise des arts et sciences où il a pris part à de nombreux débats. Outre ses travaux scientifiques, Willem Einthoven était connu pour sa passion du sport, notamment la gymnastique et l’escrime.

Willem Einthoven s’est éteint le 29 septembre 1927. Le Doodle qui célèbre l’anniversaire de sa naissance est visible dans plusieurs pays européens ainsi qu’en Argentine, au Chili, au Pérou, eu Japon, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Quelques jours plus tôt, Google a choisi de fêter une autre personnalité scientifique dans son Doodle, en rendant hommage à Anita Conti, la première femme océanographe française.