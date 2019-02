La sonde spatiale japonaise Hayabusa 2 doit se poser sur l'astéroïde Ryugu pour récolter des échantillons avant de repartir.

L’heure de vérité approche pour la sonde japonaise Hayabusa 2. Dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 février, elle réalisera une périlleuse manœuvre au niveau de l’astéroïde Ryugu dans le but de récupérer quelques échantillons sur le corps spatial. Pour cela, l’engin fera ce qu’on appelle un « touchdown », c’est-à-dire un posé-décollé au niveau de la surface.

Selon la dernière mise à jour de l’agence spatiale japonaise, Hayabusa 2 (qui signifie faucon pèlerin dans la langue de Mishima) se trouve à moins de 3 kilomètres d’altitude de Ryugu. Ce palier a été franchi à 15h15 heure française. Pour éviter un contact trop rude, la sonde a progressivement décéléré. Elle est notamment passée de 90 cm/s à 40, puis à 10, pour une arrivée aussi douce que possible.

[TD1-L08E1] The schedule for the touchdown operation is now on our website. (Exact times may change during the operation.)https://t.co/sT3nTYJZqx pic.twitter.com/VkXV8MHabo

