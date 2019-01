De nombreuses personnes se croient à tort allergiques à des aliments. En s'intéressant aux allergies alimentaires des adultes, des chercheurs ont fait cette découverte.

Nous sommes nombreux à croire que nous avons une allergie alimentaire, alors que c’est faux. Voici la conclusion d’une étude publiée le 4 janvier 2019 dans la revue JAMA New Open : elle montre que presque la moitié des personnes qui se déclarent allergiques à un aliment ne le sont pas en réalité.

Les chercheurs se sont appuyés sur une enquête menée auprès de plus de 40 000 américains. 19 % d’entre eux étaient persuadés d’avoir une allergie alimentaire. Ils n’étaient en fait que 10,8 % à souffrir véritablement de cette hypersensibilité.

Des aliments évités « inutilement »

Pour les chercheurs, cette méconnaissance liée aux allergies n’est pas anodine. « Il est crucial que les adultes qui présument avoir une allergie alimentaire fassent des tests de confirmation et reçoivent des conseils appropriés », écrivent-ils. Les personnes qui se croient allergiques à tort évitent certains aliments « inutilement ».

D’après ces travaux, une personne sur 5 pense être allergique à au moins un aliment. Cependant, seule une personne sur 10 a été diagnostiquée comme ayant une allergie alimentaire auprès d’un médecin.

L’autre conclusion de l’étude s’attarde sur le moment où ces allergies apparaissent : de nombreuses personnes semblent les déclarer à l’âge adulte. Cette situation concerne 48 % des personnes qui sont vraiment atteintes d’une allergie, dans le panel de l’étude.

Beaucoup d’allergies déclarées à l’âge adulte

Parmi les allergies alimentaires les plus courantes, les chercheurs ont identifié celles aux mollusques et crustacés (2,9 %), au lait (1,9 %), aux arachides (1,8 %), aux noix (1,2 %) et au poisson (0,9 %). Les allergies aux mollusques, crustacés et au poisson semblent être celles qui se déclarent le plus souvent à l’âge adulte.

Les chercheurs attirent ainsi l’attention sur l’importance du diagnostic et sur le fait de ne pas se reposer sur une croyance pour changer son alimentation.