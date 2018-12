Julien Cadot - il y a 50 minutes Sciences

Pour Terry Virts, Jeff Bezos va aller plus loin qu'Elon Musk ou Richard Branson dans la nouvelle course à l'espace.

Terry Virts est un astronaute américain qui a notamment participé aux expéditions 42 et 43 vers l’ISS avec Samantha Cristoforetti et Anton Shkaplerov. Au poste de commandant pour l’expédition 43, il a passé 199 jours dans la station spatiale internationale. Cet ancien pilote de chasse a contribué à l’exploration spatiale et a rejoint les programmes de recrutement de la Nasa dès 1997. Dans une interview vidéo à la chaîne américaine CNBC, l’astronaute affirme qu’il est convaincu que Jeff Bezos, le patron d’Amazon, est la personne qui va bouleverser en profondeur la conquête spatiale.

Le touriste, la star et le business man

La plupart des observateurs auraient pu nommer Elon Musk à ce poste, mais Terry Virts estime que le patron de SpaceX a seulement fait beaucoup pour rendre les lancement moins onéreux et redonner un côté attrayant à l’espace, ce qui manquait cruellement depuis la fin des années 1980. De son côté, Richard Branson, patron de Virgin Galactic, ne se soucie pas tant de l’exploration spatiale que du tourisme spatial — pour Terry Virts, ce que veut Branson relève du divertissement.

Et si l’astronaute estime que Musk et Branson ont apporté quelque chose à l’exploration spatiale, c’est Jeff Bezos qu’il voit gagner cette nouvelle course qui se joue entre des entreprises privées. Pour lui, « le patron d’Amazon prend des précautions et a quelques années de retard par rapport à SpaceX, mais il reste très discret, ne passe pas son temps sur Twitter ».

Au-delà de ce profil qui rassure peut-être l’astronaute, c’est surtout les questions financières et technologiques qui le rassurent : contrairement à Elon Musk, Bezos a une entreprise aux reins solides qui a virtuellement de l’argent illimité (Amazon) et ne compte sur aucune aide ou contrat extérieurs pour exister (la Nasa, le gouvernement…). En plus de cela, le moteur que Blue Origin développe est pour Terry Virts un véritable atout capable d’être utilisé à l’avenir pour tous les types de missions.