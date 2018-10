SpaceX a effectué avec succès un test de mise à feu statique dans le cadre de ses essais pour préparer ses futurs vols habités vers l'ISS... et au-delà.

L’échec de la mission Soyouz MS-10 n’a pas eu de graves conséquences sur les deux astronautes — un Américain et un Russe se trouvant à bord. C’est heureux. Ils étaient censés rejoindre l’ISS. Par contre, l’incident a rappelé à toutes et tous l’importance de disposer d’alternatives pour transporter des équipages dans l’espace. Et cela, même si Soyouz est globalement fiable.

SpaceX, justement, travaille pour concevoir une solution satisfaisant les exigences de la Nasa. Actuellement, l’entreprise est capable d’acheminer du ravitaillement jusqu’à l’ISS, en amarrant son cargo à la station. Elle est aussi capable par ailleurs de mettre des satellites sur orbite. Mais il est encore un peu trop tôt pour qu’elle puisse emporter des hommes et des femmes hors de l’atmosphère terrestre.

The team at our rocket development facility in McGregor, Texas completed a static fire test last night of the Falcon 9 booster that will launch SpaceX’s first demonstration mission for @NASA’s Commercial Crew Program – one step closer to flying astronauts to the @Space_Station ! pic.twitter.com/iDYNoamCvU

