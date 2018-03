Le décollage de la mission Soyouz MS-08 surviendra le mercredi 21 mars. Un lancement à suivre en direct.

Quelle mission Quelle est la mission ?

Dans le cadre de la coopération internationale qui s’est forgée entre les nations pour s’occuper de l’ISS, les équipages envoyés en orbite à quelques 400 km d’altitude pour mener des expériences scientifiques sont relevés au bout d’un certain temps — généralement, après quelques mois mois de mission — par du nouveau personnel. C’est ce qui va se passer ce printemps.

En effet, l’équipe de l’expédition 55 va être acheminée par une capsule Soyouz pour une mission d’environ six mois. Trois personnes en font partie : les astronautes américains A. .J Fostel et Ricky Arnold, ainsi que le cosmonaute russe Oleg Artemiev. Ils côtoieront à bord le Russe Anton Shkaplerov, l’Américain Scott Tingle et le Japonais Norishige Kanai.

L’agence spatiale américaine précise que les trois ingénieurs de vol auront pour mission, au cours de leur séjour dans l’espace, d’étudier l’atmosphère terrestre, les effets de la microgravité sur la moelle osseuse, les réactions des matériaux aux environnements spatiaux et les réactions des échantillons biologiques à la gravité simulée. Des sorties extra-véhiculaires sont aussi à prévoir.

Heure du lancement Quand le décollage a lieu ?

Le décollage de la mission Soyouz MS-08 surviendra le mercredi 21 mars depuis le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan. Selon le planning des agences spatiales, le lanceur Soyouz doit décoller à 19h44, heure française. Plusieurs autres fenêtres de tir ont été envisagées au cours du mois de mars, mais elles n’ont pas pu être exploitées.

Où regarder Comment suivre le lancement en direct

Le lancement sera retransmis en direct sur la chaîne de télévision de l’agence spatiale américaine, mais aussi sur sa chaîne YouTube.