La mission VS18 prendra son envol le vendredi 9 mars, à partir de 17h37 (repoussé à 18h10), heure de Paris. Un lancement à suivre en direct.

Mise à jour : après un retard lié aux conditions météorologiques, le décollage s’est bien déroulé.

Quelle mission Quelle est la mission ?

Il s’agit du deuxième lancement de l’année pour Arianespace, après un premier tir un peu raté en janvier à cause d’un mauvais paramètre dans les deux centrales inertielles du lanceur Ariane 5. Pour cette mission, c’est un lanceur russe, le fameux Soyouz, qui sera mobilisé. Il s’agit du dix-huitième lancement depuis le Centre Spatial Guyanais pour cette fusée, le dernier tir remontant au 18 mai 2017.

L’objectif ici est de placer en orbite quatre satellites au profit du réseau exploité par O3b, un opérateur de satellites de télécommunications basé aux États-Unis et filiale de la société luxembourgeoise SES. Douze satellites O3b sont déjà en orbite, à une orbite terrestre moyenne, à environ 8 000 km d’altitude. Ils ont été lancés en trois phases, en juin 2013 et en juillet et décembre 2014.

Selon le kit de presse, ces satellites, du fait de leur relative proximité avec la surface (normalement, les satellites de télécommunications gravitent à 36 000 km d’altitude) « offriront une connectivité à faible latence comparable à celle de la fibre optique », afin de « proposer des capacités plus importantes, une couverture étendue, une efficacité accrue et une fiabilité renforcée » des services de SES.

Heure du lancement Quand ?

Initialement prévu le mardi 6 mars, le décollage de la mission VS18 surviendra en fin de compte le vendredi 9 mars, à partir de 18h10, heure de Paris. En effet, il a été annoncé lundi 5 mars un report de quelques jours du fait de « vérifications complémentaires au Centre Spatial Guyanais dans le cadre de la reprise des lancements ».

Rouge météo actuellement à Kourou pour le Soyouz #VS18 ; le compte à rebours est provisoirement arrêté à H-11 min. Nouvel instant de lancement fixé à 18h10 CET. https://t.co/9sEsSG6CaB — ESA France (@ESA_fr) March 9, 2018

Où regarder Comment suivre le lancement en direct

Le lancement sera normalement retransmis directement sur le site officiel d’Arianespace mais aussi sur sa chaîne YouTube.