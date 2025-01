Lecture Zen Résumer l'article

La Marine nationale a reçu son premier drone de surface semblable à un navire téléopéré. Ce dispositif innovant, destiné à remplacer les navires traditionnels, vise à renforcer la sécurité des zones maritimes stratégiques.

L’armée française a annoncé le 21 janvier 2025 la livraison du premier drone de surface dédié à « la guerre des mines ». Dans un communiqué, la Direction générale de l’armement (DGA), indique avoir livré cet appareil à la Marine nationale dans le cadre du programme SLAM-F (Système de lutte anti-mines marines futur).

Le drone ressemble à un navire de surveillance téléopéré, et mesure 12 mètres de long pour 4 mètres de large. La Marine pourra l’envoyer en mission pendant plus de 40 heures. Il est équipé d’un sonar, conçu pour détecter et neutraliser les mines marines. Ce modèle devrait à terme remplacer les navires remorqueurs de sonars qui surveillent les zones de passage des sous-marins nucléaires.

Des drones navals devenus incontournables pour les armées

L’appareil a réussi ses premiers tests de navigation le 16 janvier 2025, marquant une étape importante avant d’atteindre sa pleine capacité opérationnelle en fin d’année. Cinq autres drones de surfaces devraient l’accompagner dans ses missions.

Le programme SLAM-F est mené en coopération avec le Royaume-Uni et porté par la société Thales Underwater Systems. L’objectif étant de « dronifier » les forces d’action navale et sécuriser les voies maritimes stratégiques. Des modèles sous-marins sont également envisagés.

Un drone sous-marin français exposé au salon Euronaval. // Source : Numerama

Les drones navals ont montré leur efficacité dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Des « barques » téléopérées ont coulé plusieurs navires russes et ont plus récemment attaqué des hélicoptères. Ces démonstrations de puissance soulignent le potentiel des systèmes autonomes dans les conflits maritimes contemporains.

