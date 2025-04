Lecture Zen Résumer l'article

Les premières images attestées d’un calamar colossal juvénile dans son habitat naturel montrent un animal délicat et gracieux, aux antipodes du cliché de « monstre », trop répandu.

Le calamar colossal (Mesonychoteuthis hamiltoni) est une espèce qui a été décrite pour la première fois en 1925 à partir de restes de spécimens trouvés dans l’estomac d’un cachalot pêché à des fins commerciales. Un siècle plus tard, une expédition a permis de capturer les premières images attestées de cette espèce dans son habitat naturel. Elle nous montre un spécimen juvénile de 30 centimètres, à une profondeur de 600 mètres, près des îles Sandwich du Sud, à mi-chemin entre l’Argentine et l’Antarctique.

Une fois adultes, les calamars colossaux peuvent cependant atteindre jusqu’à sept mètres et peser jusqu’à 500 kilogrammes, ce qui en fait les invertébrés les plus lourds de la planète. Mais l’on sait encore très peu de choses sur leur cycle de vie.

Ces images inédites d’un jeune calamar colossal dans une colonne d’eau sont le fruit d’un heureux hasard, comme c’est souvent le cas dans l’étude de ces calamars d’eau profonde.

Elles sont apparues lors de la diffusion en direct d’un véhicule télécommandé dans le cadre de l’expédition de la Schmidt Ocean Institute et d’Ocean Census, partie à la recherche de nouvelles espèces et de nouveaux habitats en eaux profondes dans l’Atlantique sud, principalement sur les fonds marins.

Ceux qui étaient derrière l’écran ont alors eu la chance de voir un calamar colossal vivant dans son habitat en eaux profondes, bien que son identité n’ait été confirmée qu’ultérieurement, lorsque des images en haute définition ont pu être visionnées.

Jusque-là, notre meilleure source d’information sur les calamars colossaux était les baleines et les oiseaux marins, car ils sont bien plus doués que nous pour les trouver.

De fait, il faut avoir en tête que les calamars colossaux, qui vivent dans un immense environnement sombre et tridimensionnel, nous évitent sans doute activement, ce qui explique en partie pourquoi nous venons seulement de filmer cette espèce dans son habitat naturel.

Car la plupart de nos équipements d’exploration des grands fonds sont volumineux, bruyants et utilisent des lumières vives lorsque nous essayons de filmer ces animaux. Or, le calamar colossal peut, lui, détecter et éviter jusqu’aux cachalots en plongée, qui produisent probablement un signal lumineux puissant lorsqu’ils descendent dans les eaux profondes et dérangent les animaux bioluminescents, comme notre colosse des abysses.

Les calamars les plus habiles à esquiver ces prédateurs ont pu se reproduire et transmettre leurs gènes depuis des millions d’années. Leur population actuelle est donc constituée d’animaux dotés d’une grande acuité visuelle, qui évitent probablement la lumière et sont capables de détecter un signal lumineux à plusieurs mètres de distance.

Les images d’un calamar colossal juvénile ont été capturées en direct à partir d’un véhicule télécommandé explorant les profondeurs de l’océan. // Source : Schmidt Ocean Institute

Des animaux résidant dans les grands fonds

Le calamar colossal fait partie de la famille des calamars de verre (Cranchiidae), un nom qui fait référence à la transparence de la plupart des espèces. L’océan Antarctique compte trois espèces connues de calamars de verre, mais il peut être difficile de les distinguer sur des images vidéos.

Des chercheurs de l’organisation Kolossal, dont l’objectif était de filmer le calamar colossal, ont ainsi pu observer en 2023 un calamar de verre de taille similaire lors de leur quatrième mission en Antarctique. Mais comme les éléments caractéristiques permettant d’identifier un calamar colossal – des crochets à l’extrémité des deux longs tentacules et au milieu de chacun des huit bras plus courts – n’étaient pas clairement visibles, son identité exacte n’a donc pas été confirmée.

Cependant, sur les dernières images produites par l’Institut Schmidt de l’océan, les crochets du milieu du bras sont visibles sur le jeune spécimen immortalisé par les images. Celui-ci ressemble malgré tout beaucoup aux autres calamars de verre. En grandissant cependant, on suppose que les calamars colossaux perdent probablement leur apparence transparente et deviennent une anomalie au sein de la famille.

L’expédition a permis d’explorer l’extrême sud de l’océan Atlantique à la recherche de nouvelles espèces et de nouveaux habitats. // Source : Schmidt Ocean Institute

Si l’idée paradoxale d’un « petit calamar colossal » en amusera plus d’un, ces images mettent également en évidence la grâce méconnue de nombreux animaux des grands fonds, aux antipodes des préjugés que l’on peut avoir trop souvent sur les supposés monstres des profondeurs et les contenus en ligne racoleurs sur ces derniers qui seraient une simple « matière à cauchemars ».

Ce calamar colossal ressemble plutôt à une délicate sculpture de verre, avec des nageoires d’une musculature si fine qu’elles sont à peine visibles. Ses yeux iridescents brillent et ses bras gracieux s’étendent en éventail à partir de la tête.

À l’âge adulte, le calamar colossal peut certes être un prédateur redoutable, avec ses bras robustes et sa panoplie de crochets acérés, capable de s’attaquer à des poissons de deux mètres de long. Mais la première observation attestée que nous avons de ce calamar dans les profondeurs de la mer nous donne surtout matière à s’émerveiller en voyant cet animal élégant, qui prospère dans un environnement où l’homme a besoin de tant de technologie, ne serait-ce que pour le voir à distance.

Plus étrange encore que la science-fiction

Jusqu’à récemment, peu de gens pouvaient participer à l’exploration des grands fonds marins. Aujourd’hui, toute personne disposant d’une connexion Internet peut être derrière l’écran pendant que nous explorons ces habitats et observons ces animaux pour la première fois.

On ne saurait trop insister sur l’importance des grands fonds marins. Ils abritent des centaines de milliers d’espèces non découvertes, c’est probablement là que la vie sur Terre est apparue et ils représentent 95 % de l’espace vital disponible sur notre planète.

On y trouve des animaux plus splendides et plus étranges que nos imaginations les plus créatives en matière de science-fiction. Des calamars qui, au début de leur vie, ressemblent à de petites ampoules électriques avant de devenir de véritables géants ; des colonies d’individus où chacun contribue au succès du groupe ; des animaux dont les mâles (souvent parasites) sont exceptionnellement plus petits que les femelles.

Cette première observation attestée d’un calamar colossal peut en cela nous inspirer en nous rappelant tout ce qu’il nous reste à apprendre.

Kat Bolstad, Associate Professor of Environmental Science, Auckland University of Technology

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

