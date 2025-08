Lecture Zen Résumer l'article

Aux États-Unis, un éclair datant d’une tempête de 2017 vient d’être officiellement reconnu comme ayant battu un record du monde par l’Organisation météorologique mondiale. Ayant parcouru plus de 829 km, il est qualifié de méga-éclair et n’avait pas été repéré par les moyens d’analyse de l’époque.

Un éclair survenu aux États-Unis, dans les Grandes Plaines au Texas, a battu un record du monde de distance. Les faits remontent à 2017, mais c’est seulement le 31 juillet 2025, dans un rapport publié dans le Bulletin of the American Meteorological Society, que les scientifiques ont d’ocumenté cet impressionnant record.

Un éclair aussi long que la distance séparant Paris de Venise

Cet éclair s’est étendu sur non moins de 829 km (avec une marge d’erreur estimée à plus ou moins 8 km), partant de l’est du Texas jusqu’à presque atteindre Kansas City. Soit la distance séparant également Paris de Venise, l’équivalent de 9 heures de voiture et d’au moins 90 minutes d’avion, nous apprend le communiqué de presse de l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Le fait que cet éclair dépasse les 100 km de distance parcourue permet de lui attribuer l’étiquette de « méga éclair ».

Pourquoi n’en parler qu’aujourd’hui ? Parce qu’à l’époque, les technologies n’avaient pas permis de le repérer. Un communiqué de l’Université de l’Arizona explique que, jusque-là, les mesures s’effectuaient à partir de « réseaux d’antennes au sol qui détectent les signaux radio émis par la foudre, puis estiment l’emplacement et la vitesse de déplacement en fonction du temps nécessaire aux signaux pour atteindre les autres stations d’antenne du réseau ».

Des satellites géostationnaires pour étudier les méga-éclairs

Depuis, se sont développés les détecteurs de foudre par satellite. « Nos satellites météorologiques sont équipés d’un équipement de détection des éclairs très exigeant que nous pouvons utiliser pour documenter à la milliseconde quand un éclair commence et jusqu’où il se déplace », a déclaré Randall Cerveny, rapporteur de l’OMM pour les extrêmes météorologiques et climatiques à l’Université de l’Arizona.

En 2017, cet orage spécifique était l’un des premiers lors duquel le satellite en orbite géostationnaire GEOS-16, de l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA), a récolté des données sur les orages et les méga-éclairs.

« L’ajout de mesures continues à partir de l’orbite géostationnaire a été une avancée majeure », a déclaré Michael Peterson, premier auteur de l’article, dans le communiqué de l’Université de l’Arizona. « Nous sommes maintenant à un point où la plupart des points chauds mondiaux des méga éclairs sont couverts par un satellite géostationnaire, et les techniques de traitement des données se sont améliorées pour représenter correctement les éclairs dans la grande quantité de données d’observation à toutes les échelles ».

Graphique utilisant les données satelittes pour illustrer la portée d’un méga-éclair d’une tempête dans les Grandes Plaines en 2017. // Source : URL

Les méga éclairs proviennent de tempêtes durant 14 heures ou plus et d’une taille très importante, comparable à certains États des États-Unis. Il n’est par ailleurs pas rare que la foudre frappe à plusieurs kilomètres de son nuage d’origine, explique Randall Cerveny. « C’est pourquoi vous devriez attendre au moins une demi-heure après le passage d’un orage avant de sortir et de reprendre vos activités normales », précise-t-il. « La tempête qui produit un coup de foudre n’a pas besoin d’être au-dessus de vous » pour être dangereuse.

Le dernier record établi par un éclair remonte à avril 2020, lors d’une tempête dans le sud des États-Unis. Le méga- éclair avait alors traversé une distance de 768 km.

« Au fil du temps et à mesure que les données d’observation continueront de s’accumuler, nous pourrons même observer les éclairs extrêmes les plus rares sur Terre, tout en étudiant l’ampleur des répercussions de ces phénomènes sur notre société », a conclu Michael Peterson dans le communiqué de l’OMM.

