Un arc-en-ciel est un spectacle aussi plaisant qu’éphémère. Il est fréquent d’en voir juste après la pluie. Voici d’où vient ce phénomène atmosphérique.

💡 La réponse en une phrase : L’arc-en-ciel se forme quand la lumière du Soleil est diffusée par des gouttes de pluie.

Les symboliques autour de l’arc-en-ciel sont nombreuses. Présage joyeux ou inquiétant, trésor caché à son « pied »… Ce phénomène optique survenant dans le ciel est unique, comme les halos se formant autour de la Lune ou du Soleil. On apprend généralement dans l’enfance les principales couleurs de son joli dégradé, allant du rouge au violet. Mais, comment naissent vraiment les arcs-en-ciel ?

L’arc-en-ciel est un météore, au sens de phénomène atmosphérique (et non du corps céleste lumineux qui heurte l’atmosphère terrestre, l’étoile filante). L’arc-en-ciel nécessite la lumière du Soleil et certaines conditions atmosphériques pour se former.

Comment se forme l’arc-en-ciel ? Explication simple

Un arc-en-ciel se forme quand la lumière du Soleil est diffusée par des gouttes de pluie, pour un observateur donné.

C’est le principe de la réfraction : la lumière est dispersée par les gouttes de pluie ou de brouillard. La lumière du Soleil change de direction (comme si elle se courbait) en traversant la goutte de pluie, un milieu plus dense que l’air.

Les gouttes d’eau en suspension dans l’atmosphère jouent le rôle d’un prisme. La lumière passant dans la goutte se sépare en différentes longueurs d’ondes, ou couleurs.

Qu’est-ce que ça veut dire, arc-en-ciel ?

Le terme « arc-en-ciel » est composé des mots :

« arc », qui fait référence à sa forme,

« ciel », qui fait référence à sa localisation.

Au pluriel, on écrit « arcs-en-ciel ».

Quel est le symbole de l’arc-en-ciel ?

Les couleurs de l’arc-en-ciel sont associées à une symbolique forte. L’arc-en-ciel est devenu un symbole de la communauté LGBT : ses couleurs figurent sur le drapeau arc-en-ciel LGBT, créé en 1978.

Pourquoi y a-t-il 7 couleurs dans l’arc-en-ciel ?

Les couleurs de l’arc-en-ciel sont, de l’intérieur vers l’extérieur : le violet, le bleu, le vert, le jaune, l’orange et le rouge.

L’arc-en-ciel présente les couleurs du spectre : ce ne sont pas des « bandes » de couleur, même si on le dessine souvent ainsi. 🌈 Il faut plutôt le voir comme un dégradé.

Combien y a-t-il d’arcs dans un arc-en-ciel ?

On dit que l’on voit un arc-en-ciel, mais en réalité, il y a 2 arcs de cercle. Les couleurs sont inversées entre les arcs.

L’arc principal est créé par la dispersion de la lumière réfléchie dans les gouttes d’eau,

L’arc secondaire est formé par la dispersion de la lumière qui a subi une double réflexion dans les gouttes d’eau.

Les 2 arcs de l’arc-en-ciel. // Source : Canva

On peut même aller plus loin en notant qu’en réalité, l’arc-en-ciel est un cercle entier. Mais, puisque nous n’en voyons qu’une partie, on parle plutôt d’arc.

Quand peut-on voir un arc-en-ciel ?

Généralement, on peut voir un arc-en-ciel peu après la pluie, puisqu’il faut que des gouttes soient en suspension dans l’air pour qu’il se forme.

Si le Soleil est derrière vous, et que les nuages sont bien éloignés du Soleil, vous avez toutes les chances de voir un arc-en-ciel.

Les arcs-en-ciel existent-ils vraiment ?

L’arc-en-ciel n’est pas un véritable objet tangible. Il n’existe pas dans un endroit précis. C’est un phénomène optique qui apparait dans certaines conditions.

Chaque arc-en-ciel est aussi unique que son observateur ou son observatrice. Personne ne voit exactement le même arc-en-ciel.

