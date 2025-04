Lecture Zen Résumer l'article

Auditionné pour le poste d’administrateur de l’agence spatiale américaine (Nasa), Jared Isaacman a balayé plusieurs sujets devant le Sénat. Il a notamment souligné l’importance qu’il accorderait à la propulsion nucléaire pour l’exploration spatiale.

Quelles seront les priorités de Jared Isaacman, s’il prend la tête de la Nasa ? Assurément, elles seront nombreuses : auditionné le 9 avril 2025 par les membres de la commission du commerce, des sciences et des transports, au Sénat des États-Unis, l’intéressé a livré un petit aperçu des orientations qu’il aimerait donner à l’agence spatiale américaine, s’il est confirmé.

Sans surprise, Jared Isaacman a abordé dans son discours introductif les inévitables dossiers chauds qui vont l’attendre après sa vraisemblable prise de fonction : retour des astronautes sur la Lune, ambition martienne, maintien de la Station spatiale internationale jusqu’en 2030, et exploration de l’espace profond par des sondes et des télescopes.

Jared Isaacman. // Source : NASA/Bill Ingalls

Du très classique, somme toute, mais l’intervention liminaire de Jared Isaacman a été aussi l’opportunité de braquer l’attention sur un sujet qui est peu souvent abordé par l’agence spatiale : celui de l’utilisation du nucléaire comme moyen de propulsion. Un sujet pour lequel la Nasa a pourtant tout un historique, et cela, depuis des décennies.

Celles et ceux qui aimeraient voir progresser un tel chantier peuvent avoir des raisons de s’enthousiasmer : Jared Isaacman a suggéré qu’il profitera de son mandat pour mettre l’accent sur cette technologie. « Nous concentrerons nos efforts de développement technologique sur […] l’application pratique de la propulsion nucléaire », a-t-il lancé aux sénateurs.

Aller beaucoup plus vite dans l’espace

La propulsion nucléaire permettrait d’aller beaucoup plus vite dans l’espace, et donc de réduire le temps de « vol » pour rallier un objectif comme Mars (son éloignement varie de 55 à 400 millions de km par rapport à la Terre, selon les périodes). On parle d’un voyage ramené entre trois et quatre mois, contre cinq à huit avec une propulsion chimique classique. Voire 45 jours à peine.

Aller plus vite apporte un début de solution à deux challenges : d’abord, le voyage devient plus supportable pour l’équipage. On diminue le risque d’un astronaute qui perdrait pied mentalement et qui deviendrait difficile à gérer. On réduit également l’exposition des astronautes aux radiations cosmiques, puisqu’on reste moins longtemps en transit.

Le nucléaire est une option « intéressante pour la propulsion dans l’espace pour les missions d’exploration vers Mars et au-delà », rappelait d’ailleurs la Nasa en 2019. Cela permet « une densité d’énergie pratiquement illimitée et une impulsion spécifique deux fois plus élevée que celle des systèmes chimiques traditionnels les plus performants. »

Plutôt réacteur nucléaire que détonation nucléaire

Deux approches existent pour des fusées nucléaires : la propulsion nucléaire pulsée et la propulsion nucléaire thermique.

Dans le premier scénario, on déclenche des explosions atomiques, à l’extérieur du véhicule, pour obtenir une poussée. L’onde de choc touche alors une plaque, dont l’énergie est ensuite traduite en mouvement. L’Amérique a planché sur cette idée avec le projet Orion, dans les années 50 et 60, dans la foulée de la révolution atomique.

Dans le second, on exploite un réacteur nucléaire miniature qui chaufferait le fluide propulsif, liquide ou gazeux, à de très hautes températures. Dès lors, il s’éjecterait bien plus vite de la tuyère, ce qui aboutit à une poussée bien plus élevée que ce que proposera une motorisation plus classique. En la matière, la Nasa a travaillé sur le programme NERVA.

L’agence spatiale a planché sur d’autres chantiers, tels Rover, Longshot ou Prometheus, avec des objectifs et des calendriers divers. Aucun n’a passé le cap de l’exploitation opérationnelle pour de vraies missions. Mais les choses pourraient changer. Un prototype de fusée nucléaire appelé DRACO est en gestation. Et il pourrait arriver dès 2027.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama