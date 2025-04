Lecture Zen Résumer l'article

Des archéologues du Texas ont trouvé ce qui semble être le plus vieux kit de chasse d’Amérique du Nord. Cette découverte offre un aperçu de la vie il y a 6 500 ans.

« S’il s’agit bien d’un kit contemporain, c’est une découverte monumentale » : voilà comment Bryon Schroeder, directeur du Center for Big Bend Studies (CBBS), décrit la découverte de son équipe sur le site du magazine Texcetera.

Son équipe regroupe des archéologues de l’Université du Kansas et de l’Université d’Etat Sul Ross. Ils pourraient avoir découvert le plus ancien kit de chasse, et l’un des plus complets, d’Amérique du Nord. Il aurait environ 6 500 ans et a été trouvé dans une grotte au Texas, dans la petite ville de Marfa. Leur recherche, dont les résultats ne sont pas encore publiés dans une revue scientifique, est racontée dans un article du New York Times, publié le 4 avril 2025.

Qu’est-ce qu’un kit de chasse de la préhistoire contenait ?

Les archéologues pourraient presque faire une vidéo « unboxing », si populaire sur Internet, pour expliquer chaque instrument du kit.

Le kit trouvé contenait :

les pièces d’un propulseur de lance (aussi appelé atlatl),

un boomerang,

de longues pointes en bois (potentiellement utilisée pour empoisonner les proies),

des fléchettes en bois et des pointes en pierre,

une peau d’antilope pliée, probablement utilisée pour coudre une couverture ou un sac.

Ce kit, trouvé à côté des restes d’un feu et d’excréments humains bien conservé, serait la preuve que cette grotte a été habitée. Bryon Schroeder raconte au New York Times : « Le nombre d’outils et leur emplacement suggèrent que la grotte était très probablement utilisée par les chasseurs pour inventorier et réparer les armes endommagées. » Ce à quoi, il ajoute : « Ils font juste un inventaire et ils jettent les objets cassés. »

Kit de chasse. // Source : Robert Greeson

Et si la découverte est aussi impressionnante, c’est dû à l’état de conservation exceptionnel du bois, des plumes et des tendons. « Habituellement, on ne trouve que des outils en pierre », explique Devin Pettigrew, professeur adjoint d’anthropologie et expert en armes anciennes à l’Université d’État Sul Ross.

James David Kilby, professeur d’anthropologie à l’Université d’État du Texas et expert en archéologie des chasseurs-cueilleurs, ajoute « il est rare de trouver des outils aussi bien conservés, avec le bois et les autres matières organiques intacts ». Il n’a pas participé à cette recherche, mais explique au New York Times : « Ils nous rappellent en quelque sorte que les outils en pierre ne sont qu’un élément de ces assemblages d’outils beaucoup plus complexes. »

Un instantané de la vie d’un chasseur-cueilleur d’il y a plus de 6 000 ans

En archéologie, les chercheurs trouvent des restes, des déchets, des objets cassés, des excréments et parfois, s’ils ont de la chance, des corps humains. Tous ces indices sont mis ensemble pour reconstituer et imaginer ce qu’était la vie des humains vivant à des époques anciennes. C’est ce Bryon Schroeder relate auprès de Texcetera : « Nous obtenons ces incroyables instantanés de la vie, des vignettes de la façon dont ils vivaient, de l’environnement et de la façon dont ils y réagissaient. »

Devin Pettigrew se met à la place de ces chasseurs-cueilleurs pour le New York Times : « Imaginez parcourir chaque jour une telle distance à pied et trouver un endroit familier dans le paysage, où vous savez que vous pouvez vous abriter. Les chasseurs y ont probablement passé une nuit ou deux, à faire un feu et à travailler sur leur équipement. »

L’entrée de la grotte, où a été trouvé le kit de chasse. // Source : Robert Greeson

L’interprétation est toujours la partie la plus difficile lors d’une reconstitution. Alors, Devin Pettigrew explique auprès de Texcetera : « Nous ne savons pas avec certitude dans quelle mesure le dépôt de ces éléments brisés dans l’abri sous roche avait une signification symbolique ou spirituelle. De telles interprétations, basées sur des cultures plus récentes, sont d’autant plus difficiles à réaliser qu’on remonte dans le temps. »

Bryon Schroeder raconte sa stupéfaction et son émotion au moment de la découverte de la peau d’antilope : « Nous étions assis là, à la contempler, émerveillés. C’est un moment inoubliable. C’est comme tenir des gants de vaisselle que quelqu’un aurait mis sur l’évier après avoir fait la vaisselle. Quelqu’un a plié cette peau et l’a posée sur ce rocher. Et personne n’y a touché pendant 6 000 ans. »

Il ajoute, auprès du New York Times : « Cela rend le passé beaucoup moins abstrait. C’est comme se dire : ‘Waouh, ces gens étaient des gens !’ ». Parce qu’au fond, les humains n’ont peut-être pas tellement changé.

Mais, Bryon Schroeder le sait : lui et son équipe ont encore beaucoup d’analyses à effectuer « sur les armes, ainsi que sur les excréments humains, qui peuvent fournir des informations sur le régime alimentaire et l’ADN ». D’autant plus d’informations nécessaires pour reconstituer la vie à la Préhistoire.

