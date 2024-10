Lecture Zen Résumer l'article

L’armée américaine travaille sur un projet de constellation de satellites en orbite basse pour répondre à plusieurs besoins militaires, dont la détection de tirs de missiles. SpaceX effectuera plusieurs lancements dans ce cadre, via sa fusée Falcon 9.

SpaceX n’occupe pas uniquement le créneau des lancements civils avec sa fusée Falcon 9. Ponctuellement, l’entreprise américaine répond aussi à des besoins militaires, et cela, depuis 2017, année lors de laquelle elle a mis en orbite un tout premier satellite espion. Depuis, la société remporte des contrats additionnels de temps à autre.

Le dernier de ce genre a été annoncé courant octobre 2024. Le 20, SpaceX a signalé sur X (ex-Twitter) avoir été retenu par la Space Force — la branche de l’armée américaine en charge des activités spéciales — pour lancer neuf nouvelles missions en lien avec la sécurité nationale. Ces tirs se feront avec la Falcon 9, sa fusée habituelle.

Détail d’un allumage moteur d’une fusée Falcon 9. // Source : SpaceX

Un communiqué de la Space Force confirme cet accord, mais le périmètre est différent. Il ne mentionne « que » huit missions, dont sept pour la Space Development Agency (SDA), qui pilote la mise en place de l’architecture de la défense spatiale américaine, et une pour la National Reconnaissance Office (NRO), qui encadre le renseignement spatial. L’écart entre les deux annonces n’est pas explicité.

Sur les sept tirs au profit du SDA, trois partiront de Cap Canaveral en Floride et quatre depuis Vandenberg en Californie. Pour la mission du NRO, le tir se fera à partir de Vandenberg. Ces lancements futurs s’ajoutent à d’autres tirs déjà effectués, et d’autres déjà programmés pour la SDA et la NRO d’ici à la fin de l’année 2024 ainsi qu’en 2025. Des contrats additionnels pourront être décrochés.

Renseignement et « Starlink » de la défense

Aux USA, la NRO s’occupe de la collecte d’informations depuis l’espace. À cette fin, elle utilise une constellation de satellites aux capacités variées. On compte des engins dédiées à l’imagerie optique de grande précision, tandis que d’autres sont dédiés à la captation de signaux électromagnétiques. Il y a enfin des satellites de télécommunications.

La SDA, elle, est une jeune agence fondée en 2019 qui encadre un chantier ambitieux, appelé la PWSA (Proliferated Warfighting Space Architecture). Il s’agit de mettre en place un réseau de satellites en orbite basse, à l’image de ce que fait SpaceX avec sa constellation Starlink, mais pour des missions de défense.

La SDA entend avoir un maillage spatial qui offrira à l’armée américaine plusieurs outils, allant de la communication sécurisée au positionnement par satellite/navigation, en passant par le suivi de missiles. La PWSA doit venir en plus des satellitaires classiques, via une couche peu coûteuse à déployer, et offrant une résilience et une réactivité accrue.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+