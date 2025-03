Lecture Zen Résumer l'article

SpaceX a été contraint de retarder deux missions spatiales, prévues en début de semaine. De nouvelles tentatives de décollage sont prévues aujourd’hui et dans la nuit.

Ce n’est que partie remise. Prévu initialement dans la nuit du 10 au 11 mars 2025, le décollage de la mission spatiale SPHEREx a été reprogrammé 24h plus tard. La raison ? Les conditions météorologiques sont trop dégradées au-dessus de la base de l’U.S. Force à Vandenberg, en Californie, pour autoriser le départ de la fusée Falcon 9.

SpaceX se fait clouer au sol à cause d’une météo capricieuse

Cette raison, avancée par SpaceX sur X (ex-Twitter) le 11 mars, n’est toutefois pas la seule. L’agence spatiale américaine, dans un point d’étape, signale qu’il y a aussi « un problème de flux de données au sol pour SPHEREx ». SpaceX avait de son côté signalé « un problème avec l’un des vaisseaux spatiaux de la NASA », sans toutefois entrer dans les détails.

Deux missions spatiales sont en effet à bord de la fusée Falcon 9. SPHEREx (acronyme de Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization, and Ices Explorer) est un télescope spatial qui travaillera sur la théorie de l’inflation cosmique, un modèle qui porte sur l’expansion rapide de l’univers juste après le Big Bang.

Une fusée Falcon 9 au décollage. // Source : SpaceX

Par ailleurs, le lanceur va transporter la mission PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere). Il s’agit de quatre micro-satellites qui seront placés en orbite afin d’observer les interactions l’héliosphère d’une part et les évènements dans la couronne solaire (et produisant le vent solaire) d’autre part.

À moins d’un nouveau report, la Falcon 9 doit décoller cette nuit à 4h10 du matin (heure de Paris). Il est à noter que SpaceX connait également un autre désagrément concernant une mission se déroulant de l’autre côté des États-Unis, à la base de lancement de Cap Canaveral, en Floride. Elle a aussi été retardée de quelques heures, à cause de vents violents en altitude. La fusée doit permettre d’envoyer de nouveaux satellites Starlink en orbite.

