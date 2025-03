Lecture Zen Résumer l'article

C’est la fin pour Blue Ghost. Ce 16 mars 2025, sa mission s’est achevée après deux semaines de travail sur la Lune. Mais, pourquoi la mission a-t-elle duré aussi peu de temps ?

Toutes les bonnes choses ont une fin, même les explorations sur la Lune. Pour la mission Blue Ghost, la date fatidique était ce 16 mars 2025.

L’atterrisseur lunaire avait décollé le 15 janvier 2025 et avait atterri sur la Lune le 2 mars 2025, après 45 jours de voyage dans l’espace. Fourni par la société privée Firefly Aerospace, il avait été emporté par une fusée Falcon 9 de SpaceX.

Pourquoi est-ce que la mission de Blue Ghost sur la Lune s’arrête déjà ?

L’entreprise Firefly Aerospace, qui a conçu le vaisseau Blue Ghost, a indiqué dans une publication poétique sur X le 17 mars 2025 que le robot arrivait à la fin de sa mission lunaire. « Bonne nuit, les amis. Après avoir échangé nos dernières données, je vais me mettre en veille ici même, sur Mare Crisium, pour regarder la poursuite du voyage de l’humanité vers les étoiles. »

https://twitter.com/Firefly_Space/status/1901414669677449256

Avant ce dernier adieu, l’équipe de Firefly Aerospace a indiqué espérer pouvoir photographier la lueur du coucher du soleil ainsi que la lévitation de la poussière sur la Lune. Cette lévitation avait été observée il y a 50 ans par les astronautes de la mission Apollon 17, alors qu’ils quittaient la Lune

Les raisons de l’arrêt de Blue Ghost sont très pragmatiques : le jour lunaire, qui dure l’équivalent de 14 jours terrestres, s’est achevé le 16 mars. Qui dit fin du jour, dit fin de la lumière. Le vaisseau, fonctionnant grâce à des panneaux solaires, ne devrait donc plus pouvoir être actif durant la période de la nuit lunaire, étant sans ensoleillement. Blue Ghost n’est pas le premier vaisseau dépendant de la durée du jour lunaire.

Les panneaux solaires sont situés sur les côtés et sur le pont supérieur du vaisseau. Ils pouvaient fournir 400W et 1470 heures d’énergie. Faute d’éclairage nécessaire, Blue Ghost doit donc s’arrêtre de travailler quelques heures après le début de la nuit lunaire.

Quelles étaient les objectifs de Blue Ghost ?

Durant son séjour lunaire, Blue Ghost a déployé des instruments scientifiques afin de mener différentes études sur la Lune, et a pris des photos de la Terre. Tout ça dans l’objectif d’avoir un aperçu de l’environnement lunaire et de récolter des informations pour aider les futurs astronautes à atterrir en toute sécurité sur la Lune, mais aussi sur Mars.

D’après un communiqué de presse de Firefly Aerospace, la mission Blue Ghost a réussi, avec le déploiement d’instruments scientifiques et technologiques, à :

acquérir et suivre des signaux du système mondial de navigation par satellite (GNSS) à partir de réseaux de satellites comme GPS ou Galileo sur la surface de la Lune. Cela signifierait que des signaux GPS pourraient potentiellement être utilisés pour naviguer vers la Lune.

mesurer avec précision la distance et la forme de la Lune par rapport à la Terre,

étudier l’interaction du vent solaire et du champ magnétique de la Terre. Ces données ont permis d’avoir un aperçu de la façon dont la météo spatiale et d’autres forces cosmiques entourant la Terre affectent la planète,

mesurer les champs électriques et magnétiques pour étudier la composition de la Lune en forant jusqu’à 1 120 km environ, ce qui correspond au deux tiers de la distance jusqu’au centre de la Lune,

étudier un ordinateur qui peut résister aux radiations spatiales pendant le transit vers la Lune,

étudier l’adhérence du régolithe lunaire. Il colle à une gamme de matériaux envoyés sur la Lune. Le but de ces tests est d’améliorer et de protéger les engins spatiaux, les combinaisons spatiales,

capturer des images lors de la descente et de l’atterrissage lunaire du vaisseau sur la Lune, fournissant un aperçu des effets des panaches du moteur sur la surface,

percer, avec une foreuse, à environ trois pieds (soit 0,91 mm) dans la surface lunaire pour mesurer la température et le flux de chaleur de l’intérieur de la Lune. Cette sonde est aujourd’hui « la sonde de sous-surface planétaire robotique la plus profonde »,

déployer un bouclier électrodynamique (EDS) pour soulever et supprimer le régolite lunaire grâce à des forces électrodynamiques sur les surfaces du verre et du radiateur thermique. Cette solution est prometteuse pour atténuer les poussières lors des prochaines missions lunaires.

Par ailleurs, Blue Ghost a pu prendre des images de l’éclipse solaire totale ayant eu lieu le 14 mars, mais également du coucher de soleil lunaire du 16 mars 2025.

Dans son tweet, c’est avec émotion que l’équipe de Firefly Aerospace a dit au-revoir à Blue Ghost : « Ci-gît Blue Ghost, un témoignage de l’équipe qui, avec le soutien de leurs familles et de leurs amis, a construit et exploité cette machine et ses charges utiles, pour pousser les capacités et la connaissance de l’humanité un petit pas plus loin. Per aspera ad astra ! Amitiés, Blue Ghost. »

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama