Des photos d’un coucher de Soleil, prises sur la Lune par l’atterrisseur Blue Ghost, ont été dévoilées par la Nasa et Firefly Aerospace le 18 mars 2025. On y voit une lueur qui suscite encore de nombreuses questions de la part des scientifiques.

Lors d’une conférence de presse, le 18 mars 2025, la Nasa et l’entreprise privée Firefly Aerospace ont dévoilé des photos magnifiques du coucher de soleil lunaire, prises par l’atterrisseur lunaire Blue Ghost.

Le robot avait décollé le 15 janvier et avait atterri sur la Lune le 2 mars, après 45 jours de voyage dans l’espace. Blue Ghost a ensuite travaillé pendant 14 jours terrestres, l’équivalent d’un jour lunaire, pour récolter un maximum de données scientifiques. Firefly Aerospace espérait par ailleurs pouvoir capturer la lueur du coucher du Soleil ainsi que la lévitation de la poussière sur la Lune. Cette lévitation avait été observée il y a 50 ans par les astronautes de la mission Apollon 17, alors qu’ils quittaient la Lune. C’est chose faite.

Quelle est cette étrange lueur verte au-dessus de la Lune ?

Sur ces photos, on peut voir le Soleil au centre. La Terre est au-dessus de lui, brillante de mille feux et, entre les deux, il y a un petit point lumineux qui s’avère être Vénus. On s’aperçoit également d’une légère lueur verte sur la photo.

Le coucher de soleil avec la Terre et Vénus à l’horizon. // Source : Firefly Aerospace

« Ce sont les premières photos en haute définition, il me semble, d’un coucher de soleil lunaire faisant la transition avec la nuit lunaire », commentait Joel Kearns, administrateur associé adjoint à l’exploration à la Direction des missions scientifiques de la Nasa, durant la conférence de presse.

Panorama du coucher du Soleil. // Source : Firefly Aerospace

Blue Ghost aurait vu la « lévitation de la poussière » sur la Lune

« Les scientifiques vont maintenant analyser les photos et l’une des choses qu’ils vont regarder est de savoir s’ils peuvent identifier un phénomène appelé ‘la lueur d’horizon’ ou la ‘lévitation de la poussière’ », ajoute Joel Kearns. C’est, en effet, l’une des théories qui expliquerait l’apparition de cette lueur. « Des particules de poussière lunaire peuvent être chargées électriquement à cause de l’exposition aux radiations UV du Soleil. À la suite de ça, elles peuvent subir ce que l’on pense être de la répulsion électrostatique, et, par conséquent, elles se décollent de la surface de la Lune. C’est, en tout cas l’un, des modèles proposés. »

Pour élucider cet étonnant mystère, les scientifiques vont donc analyser ces images. Ils prévoient de les comparer aux données récoltées par les différents instruments lors de la mission pour trouver une explication. Espérons qu’ils réussissent à percer ce mystère lunaire.

