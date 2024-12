Lecture Zen Résumer l'article

Le 24 décembre à 13h, la sonde solaire Parker sera au plus proche du Soleil, un record pour un engin spatial. Cette sonde a été lancée en 2018 dans le but d’étudier de plus près l’étoile et son atmosphère.

Envoyée en 2018 par la Nasa pour étudier le Soleil et son atmosphère de près, la sonde solaire Parker (Parker Solar Probe) sera bientôt à la distance la plus proche du Soleil jamais enregistrée par aucun autre vaisseau spatial. Et, hasard du calendrier, ce sera juste au moment de Noël.

En effet, la sonde ne sera qu’à 6,1 millions de kilomètres de la surface du Soleil, le 24 décembre à 12h53 (heure de Paris). Cette distance est 7 fois moins importante que ce que tous les autres vaisseaux spatiaux envoyés par la Nasa ont pu réaliser jusqu’à présent.

« Aucun objet fabriqué par l’homme n’est jamais passé aussi près d’une étoile, donc Parker renverra vraiment des données à partir d’un territoire inexploré », s’enthousiasme Nick Pinkine, directeur des opérations de la mission Parker Solar Probe chez APL, dans un article de blog de la Nasa.

La sonde solaire Parker n’enverra pas de signal jusqu’au 27 décembre : pourquoi ?

Durant le périhélie, c’est-à-dire pendant que la sonde sera au plus proche du Soleil, les scientifiques ne recevront plus de signaux de la part de l’engin. Le vendredi 27 décembre, il devrait à nouveau pouvoir émettre, transmettant ainsi des données, notamment sur son état, après être passé aussi près de l’astre.

Mais, pourquoi étudier le Soleil et son atmosphère d’aussi près ? « Nous vivons dans l’atmosphère du Soleil et cette mission aidera les scientifiques à mieux comprendre l’impact du Soleil sur la Terre. Les données de Parker seront essentielles pour comprendre et, peut-être, prévoir la météo spatiale. La météo spatiale peut modifier les orbites des satellites, raccourcir leur durée de vie ou interférer avec l’électronique à bord », explique la Nasa sur la page de son site consacré à cette mission.

Arik Posner, scientifique du programme Parker Solar Probe, déclare de son côté : « C’est un exemple des missions audacieuses de la Nasa, réalisant quelque chose que personne d’autre n’a jamais fait auparavant pour répondre aux questions de longue date sur notre univers. »

