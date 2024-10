Lecture Zen Résumer l'article

C’est la communication laser la plus lointaine jamais établie dans l’espace entre une sonde et la Terre. La Nasa a validé une liaison cet été, sur une distance de 466 millions de kilomètres. Un test qui s’inscrit dans le cadre des ambitions spatiales de l’Amérique vis-à-vis de la Lune et de Mars.

Dans l’espace, personne ne vous entendra crier. En revanche, il sera possible de vous « voir », et cela, sur de grandes distances. C’est ce que montre un test effectué par l’agence spatiale américaine (Nasa) avec sa mission Psyché. En effet, celle-ci a permis d’effectuer une communication par laser sur une très grande distance.

Contact à 466 millions de km

En fait, cet essai a permis d’établir un nouveau record : celui de la liaison laser la plus lointaine jamais effectuée par l’humanité. De quoi inciter Bill Nelson, le patron de la Nasa, a adressé ses félicitations dans un tweet publié le 4 octobre. La communication a traversé le système solaire sur un peu plus de 466 millions de kilomètres.

Cette performance a été réalisée l’été dernier et pulvérise l’ancienne marque, déjà établie par Psyché (une communication optique sur une distance de 16 millions de km, effectuée en novembre 2023). À l’époque, cela équivalait à 40 fois le trajet Terre-Lune. Ici, on est pas loin de l’écart maximal qu’il peut y avoir entre la Terre et Mars (401,3 millions de km).

La tentative accomplie par la Nasa avec Psyché s’inscrit dans le cadre du projet DSOC (Deep Space Optical Communications) qui consiste à opter pour des signaux lumineux plutôt que sur des ondes radio pour contacter ses futurs engins spatiaux. Ce développement intègre les plans plus larges de l’agence pour explorer le Système solaire.

En matière de communication spatiale dans l’espace profond, le record des liaisons les plus distantes avec la Terre est détenue par les sondes Voyager 1 et Voyager 2 — elles se trouvent à 24 milliards et 20 milliards de km de leur point d’origine. Ces communications se font par ondes radio, qui filent à la vitesse de la lumière (soit près de 300 000 km/s).

Davantage d’informations envoyées d’un coup

L’utilisation du laser ne permettra pas d’aller plus vite que les ondes radio. Par contre, les signaux lumineux permettent de transporter une quantité de données beaucoup plus importante. En somme, la liaison va toujours à la même vitesse, mais la largeur du « tuyau » est plus conséquente, ce qui va autoriser de transmettre plus d’informations d’un coup.

« Le projet a atteint un débit de données en liaison descendante de 6,25 mégabits par seconde, avec un débit maximal de 8,3 mégabits par seconde, indique la Nasa. Bien que ce débit soit nettement inférieur au débit maximal de l’expérience, il est bien supérieur à ce qu’un système de communication par radiofréquence utilisant une puissance comparable peut atteindre sur cette distance. »

« En transportant des données à des vitesses jusqu’à 100 fois supérieures à celles des radiofréquences, les lasers peuvent permettre la transmission d’informations scientifiques complexes ainsi que d’images et de vidéos haute définition », confirme l’agence spatiale américaine. C’est décisif pour la Lune, mais aussi pour Mars.

Il y a ici un enjeu d’efficacité opérationnelle. Même à la vitesse de la lumière, les informations qui transitent entre la Terre et Mars mettent du temps à traverser le vide spatial. Le délai de communication entre les deux planètes varie selon leurs positions. Cela peut grimper jusqu’à près de 20 minutes pour l’envoi, et 20 minutes de plus pour la réponse.

