Le prochain vol du Starship est désormais imminent. SpaceX fixe une date provisoire pour le troisième essai au 14 mars 2024.

On a désormais une date et un horaire. Dans un tweet publié le 5 mars 2024, SpaceX donne rendez-vous le 14 mars à 12h30 pour assister au troisième essai du Starship. Cette fenêtre de lancement est provisoire, bien qu’elle soit cohérente avec le planning de l’entreprise américaine et les commentaires de l’administration de l’aviation civile (FAA).

Plus tôt ce mois-ci, SpaceX avait déjà bouclé un test clé : une simulation de décollage, avec un arrêt du décompte dix secondes avant la mise à feu. Au cours de cet entraînement grandeur nature, l’entreprise a notamment bouclé le remplissage du premier étage (nommé Super Heavy) et de l’étage supérieur (Starship, comme le lanceur).

Comment voir le décollage du Starship

Le vol doit être retransmis en direct par SpaceX.

Quelle est la mission du Starship ?

Ce troisième essai doit permettre à SpaceX de valider les modifications techniques apportées sur sa fusée depuis la fois précédente. Pas moins de dix-sept actions à mener ont été identifiées : sept pour le Super Heavy, dix pour le Starship. Mais SpaceX espère surtout réussir à boucler enfin un vol complet sans encombre.

Deux tentatives ont eu lieu en avril et novembre 2023. À chaque fois, cela s’est terminé par des explosions, mais il y a eu du progrès entretemps. La fusée avait explosé quatre minutes après son décollage, au printemps. Elle a tenu deux fois plus longtemps durant le vol de l’automne. Cela étant dit, on est encore loin de ce qui est prévu (90 minutes).

Le Starship durant un test. // Source : SpaceX

Ces deux échecs sont mis à profit par le groupe, en suivant une logique de conception désormais bien établie : on construit, on teste, on regarde ce qui se passe et on corrige pour préparer l’itération d’après. C’est une approche qui est inévitablement consommatrice en ressources, mais elle a le mérite d’éprouver le matériel dans de vraies conditions.

Fondamentalement, le profil de la mission ne change pas, tant que SpaceX échoue. Il s’agit de faire décoller le Starship depuis le Texas, de survoler une large portion de la Terre et de terminer l’aventure dans l’océan Pacifique, au large de l’archipel d’Hawaï. De son côté, le Super Heavy doit faire un retour contrôlé dans l’Atlantique, après la séparation.

Il est évidemment attendu un fonctionnement parfait de chaque moteur du Super Heavy comme du Starship, une séparation nominale des deux étages et la réussite des manœuvres aériennes pour l’un comme pour l’autre. Il est aussi attendu une opération inédite en plein vol, consistant à effectuer un transfert de propergol dans l’espace.

Heure du lancement de la fusée de SpaceX

L’entreprise américaine espère effectuer son tir le jeudi 14 mars, à partir de 12h30 (heure de Paris).

