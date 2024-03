Le troisième vol du Starship se rapproche. Un essai de remplissage des réservoirs a eu lieu début mars. Le décollage est attendu dans les prochaines semaines.

C’est un pas de plus en direction du troisième vol du Starship. Début mars, l’entreprise américaine SpaceX a procédé à une répétition générale du tir, attendu plus tard dans le mois. Les essais ont simulé toute une procédure classique de décollage, avant de stopper au dernier moment. Il ne restait plus que dix secondes au compteur.

Un décollage simulé jusqu’à 10 secondes de la mise à feu

« Le Starship a terminé sa répétition pour le lancement, en chargeant plus de [4 500 tonnes] de propergol sur le Starship et le Super Heavy et en effectuant le compte à rebours semblable à celui d’un vol, jusqu’à T-10 secondes », indique la société. Le Super Heavy est le premier étage de la fusée et le Starship l’étage supérieur.

Plusieurs photos partagées par SpaceX. // Source : SpaceX

Dans le jargon, l’essai mené par SpaceX est appelé « wet dress rehearsal », ou « répétition générale humide ». Cela désigne cette phase de remplissage et de vidage des réservoirs du lanceur avec les ergols — le « carburant » de la fusée. En ce qui concerne le Starship, le mélange chargé dans la fusée est un mix d’oxygène et de méthane liquides.

Sur les photographies partagées par SpaceX, on peut voir le Starship ceint d’une fumée blanche — rien d’alarmant, c’est un phénomène courant dans le spatial : il s’agit de l’excédent gazeux d’oxygène qui survient pendant le plein des réservoirs. L’oxygène liquide se réchauffe très rapidement. Et durant ce processus, il se transforme en vapeur.

Depuis le deuxième vol, survenu en novembre 2023, SpaceX a pris en compte 17 actions à mener pour améliorer la fiabilité de sa fusée. 7 de ces actions concernent le Super Heavy et les 10 autres le Starship. La résolution de ces tâches est indispensable pour déclencher le feu vert de la direction de l’aviation civile américaine pour le troisième vol.

