Beaucoup d’usagers des transports en commun craignent la présence des punaises de lit. Mais, même si elles se cachaient sur les sièges des métros ou des trains, il serait très peu probable que vous la rameniez chez vous.

Halloween est encore loin, mais de « mini vampires » font déjà les gros titres en France. Depuis la rentrée de septembre 2023, divers témoignages abondent, laissant craindre une prolifération des punaises de lit dans les lieux publics et jusque dans les habitations. Heureusement, ces petits insectes ne sont pas dangereux pour la santé. Néanmoins, il est vrai qu’il peut être très désagréable, voire traumatisant, d’être infesté chez soi.

Il existe des astuces pour repérer les punaises de lit et les éviter, et cela n’implique heureusement de cesser d’aller dehors : en réalité, le risque de récupérer des punaises de lit de l’extérieur puis de les ramener chez soi reste faible. Il n’est pas nul, mais sans doute moins important que ce que la médiatisation du phénomène laisse souvent penser. Comme on le soulignait dans un autre article de Numerama, il y a probablement autant chance de gagner au loto que de ramener une punaise de lit chez soi depuis un métro.

La punaise de lit n’a aucun intérêt à rester sur vous

C’est aussi ce que nous explique l’entomologiste Léna Polin, aussi connue sous le nom de Scarabête sur YouTube et les réseaux sociaux, où elle partage son expertise sur les insectes. Même si une punaise de lit se cache sous un siège de train, de métro, de cinéma, sur lequel vous vous asseyez, il est vraiment peu probable qu’elle vous saute dessus pour rentrer avec vous à la maison. « Les punaises de lit ont été suspectées dans les trains, les cinémas… Mais le comportement de la punaise de lit est d’aller boire du sang, puis de se cacher. Elle n’aurait aucun intérêt à rester sur vous ou dans vos affaires pour rentrer chez vous. Elle va plutôt vouloir rester sur le siège sur lequel elle vous a piqué. »

Pour vivre heureuse, une punaise de lit vit cachée. // Source : Canva

Des personnes s’inquiètent aussi du risque de ramener des punaises de lit dans leurs vêtements, si ceux-ci sont restés posés ou accrochés quelque part. En réalité, ce danger est à nuancer, estime l’entomologiste. « À moins de laisser votre manteau trainer sur le lit d’une personne qui a des punaises de lit chez elle, pendant une soirée… Là oui, il y a un petit risque. Mais il y a quand même de bonnes chances pour que la punaise de lit ne s’intéresse pas à votre manteau et n’aille pas dessus. »

Même constat pour les achats de seconde main, comme les vêtements d’occasion : le risque ne peut jamais être complètement écarté, mais il n’est pas aussi élevé que ce que l’on pourrait croire. Léna Polin rassure : « Oui, on peut toujours avoir des punaises de lit sur un vêtement d’occasion, on n’est jamais à l’abri. Mais les personnes qui préfèrent acheter en seconde main, par exemple, en recyclerie ou chez Emmaüs, n’ont pas d’inquiétude à avoir. Ces associations sont très au courant du problème et prennent toutes les précautions possibles contre les invasions. Il n’y a pas plus de risques à acheter en seconde main. »

Qu’en est-il de Vinted, et plus largement des ventes de vêtements entre particuliers ? « Entre particuliers, cela me parait peu probable aussi, estime l’entomologiste. Il faudrait vraiment tomber sur une personne malveillante qui envoie des vêtements avec des punaises de lit. Mais, au pire, quand on reçoit le colis, on met tout à la machine à laver à 60°, et on est tranquille, même si une punaise s’est glissée dans le colis. »

@numerama Y a-t-il une invasion de punaises de lit, ou est-ce que c'est de la parano ? #numerama ♬ son original – Numerama – Numerama

Pour cette spécialiste des insectes, il est important de communiquer ces informations plutôt rassurantes sur les punaises de lit, afin d’apaiser un peu les personnes qui pourraient se sentir mal, au milieu de la panique générale actuelle. Ce sont aussi des éléments qui peuvent déculpabiliser les personnes ayant eu la malchance de retrouver des punaises de lit chez elles. « En enlevant ces petits clichés, on comprend que les personnes qui ont des punaises de lit peuvent aller travailler sans aucun souci, peuvent continuer leur vie sereinement, sans avoir l’impression d’être sales. Même si, évidemment, elles ne vont peut-être pas inviter des gens à dormir à la maison dans l’immédiat. »