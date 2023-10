Les punaises de lit sont certes en recrudescence, mais ce n’est pas une raison pour paniquer. Les risques restent faibles et, surtout, il y a toute une panoplie de solutions pour s’en prémunir au maximum.

Elles sont partout. Dans les stories d’un candidat de l’amour est dans le pré. Dans les vidéos sur X / Twitter. Dans les trains, les métros et les cinémas. Jusqu’à devenir les stars de cette rentrée. Ce vendredi 6 octobre, une réunion interministérielle est même prévue à Matignon pour parler de leur recrudescence.

« Le nombre d’infestations de punaises de lit double tous les cinq ans », nous assure Nicolas Roux de Bézieux, cofondateur de la plateforme Badbugs. Une entreprise qui s’est spécialisée dans la recherche de solutions face aux nuisibles (punaises de lit, cafards, souris, etc.). Selon un rapport de l’ANSES, 11 % des Français et Françaises ont été confrontées à des punaises de lit ces cinq dernières années.

Comment fonctionne une punaise de lit ?

Visibles à l’œil nu, ces petites bestioles brunes ne peuvent ni sauter, ni voler, rappelle le Ministère de la Transition écologique. Adultes, elles ont la même taille qu’un pépin de pomme. « Les punaises ne piquent pas comme les moustiques », continue Nicolas Roux de Bézieux, auteur de l’ouvrage Punaises de lit, le manuel pour s’en débarrasser définitivement. « Elles ont besoin de temps pour mordre et que vous soyez immobile. »

Peu friandes de la lumière et attirées par le CO2 que nous dégageons, elles vont davantage mordre pendant la nuit, quand nous sommes dans une phase calme et de repos. En général, on remarque la morsure quelques heures plus tard. Plusieurs petits points rouges qui peuvent déclencher une allergie chez certaines personnes ou disparaître sans complications, précise le ministère de la Santé.

Comment éviter de ramener des punaises chez soi ?

Les punaises de lit sont donc voraces et peuvent trouver refuge aussi bien dans des chambres d’hôtels que dans des établissements scolaires ou encore dans des bibliothèques.

Si je prends les transports

Plus récemment, des vidéos sont apparues sur les réseaux sociaux pour montrer des punaises de lit dans les transports (TGV, RER B et métros parisiens). Depuis, la RATP a fait savoir qu’aucune infection n’avait été constatée.

Dans les transports, pour se prémunir des punaises de lit, le plus simple est d’être couvert. Elles vont mordre les parties non recouvertes d’un tissu et ne peuvent pas traverser un jean par exemple. Si vous avez une écharpe ou une veste avec des poches dans lesquelles elles pourraient tomber, vous pouvez aussi secouer vos vêtements, une fois dans la rue. N’hésitez pas à les écraser si vous en voyez tomber, ce n’est pas comme pour les cafards.

« Si vous en ramenez chez vous depuis un métro, je vous invite clairement à jouer au loto, parce que ce genre de contamination est très rare »

« Dans les transports en commun, elles vont souvent manquer de temps pour mordre et il est peu probable d’en ramener chez soi », détaille Nicolas Roux de Bézieux. « En fait, si vous en ramenez chez vous depuis un métro, je vous invite clairement à jouer au loto, parce que ce genre de contamination est très rare. »

Pour les trains, on évite de poser son sac sur le siège à côté de vous. Si elles ne peuvent pas s’accrocher à la peau, elles peuvent tomber dans les sacs.

Si je vais au cinéma

De fait, pour limiter les risques lorsque l’on va au cinéma, si c’est possible, on évite de prendre un sac. Si vous en avez un, gardez-le sur vos genoux.

Pour autant, même si vous êtes mordus, cela ne signifie pas que vous allez en ramener chez vous. Pour se prémunir, il existe des techniques simples : laver toutes ces affaires à 60 degrés. Pour les vêtements les plus délicats, vous pouvez aussi les passer au congélateur pendant cinq jours minimum, après les avoir emballés dans un plastique bien hermétique.

Il est aussi nécessaire d’éviter au maximum de « contaminer » d’autres affaires ou le parquet. Si vous avez le moindre doute et que vous n’avez pas de machine ou de congélateur sous la main, mettez vos vêtements dans un plastique complètement fermé. On ne pose pas non plus ses vêtements sur le parquet ou sur un lit, puisqu’elles peuvent s’y engouffrer.

Si je reviens de vacances

Lors d’un retour de vacances, si vous avez des doutes sur le lieu où vous étiez, le plus simple c’est de se prémunir avant de revenir chez vous. Pour cela, inspectez les literies, les têtes de lit et les pieds. « En général, on va voir des déjections plus que les punaises de lit », indique Nicolas Roux de Bézieux. Vous laissez vos affaires dans la salle de bains et une fois l’inspection terminée, vous déballez.

Punaises de lit // Source : Canva

Si vous avez été piqué pendant votre séjour, pour éviter d’en ramener chez vous, agissez avant de partir. Emballez tous vos vêtements dans de petits sacs en plastique complètement hermétiques, du type les sacs de congélation. Une fois de retour chez vous, déballez votre valise dans la salle de bains, vous congelez ce que vous pouvez (5 jours), lavez à 60 degrés, ce que vous pouvez.

« Cette procédure peut être faite sur plusieurs semaines, continue l’expert. Il n’y a aucune obligation d’aller vite si tout est bien emballé et que rien ne peut sortir. » Quant à la valise, si vous redoutez une contamination et qu’il est impossible de la laver, il est préférable de la jeter. Pour éviter de propager des punaises de lit à tout l’immeuble, emballez-la dans un grand sac-poubelle et précisez qu’il y a des punaises de lit sur le sac, pour éviter qu’il ne soit ouvert.

Si je reçois du monde ou que je vais chez des gens

« En général, quand on fait une soirée, on dit aux personnes de poser les manteaux sur le lit, ce qui est vraiment une très mauvaise idée », souligne Nicolas Roux de Bézieux. « La pièce va être sombre et peu de monde va venir déranger les éventuelles punaises de lit. Si le lit ou une des personnes à des punaises de lit, elles vont se propager à toutes les affaires. » Le plus simple est de laisser ses affaires dans une pièce éclairée où le bruit et les aller et venues sont nombreuses. Ou bien de les placer dans un bac en plastique à l’entrée, fermé par du sotch. Un bac par personne pour éviter une propagation.

Si j’achète en seconde main

Pour les vêtements, n’hésitez pas soit à les laver à 60 degrés, soit à leur faire passer un séjour de cinq jours dans votre congélateur. Pour les autres objets, prenez le temps de bien les inspecter, surtout les rainures, avant de le ramener chez vous. Pour les livres, selon la grosseur, vous pouvez aussi les traiter en les congelant.

Les punaises de lit peuvent aussi survivre jusqu’à 18 mois sans manger. Oui, c’est angoissant : mais, si certaines affaires ne peuvent être congelées ou lavées à 60 degrés, vous pouvez aussi les enfermer dans une boite en plastique hermétique et scotcher le couvercle, puis ne plus y toucher pendant au moins 18 mois pour les faire mourir de faim.

Une fois qu’elles sont là, on fait quoi ?

Si elles s’installent chez vous, au tout début de l’infection, c’est-à-dire au moment où vous avez des morsures visibles mais que vous ne le voyez pas à l’œil nu, vous pouvez tenter de passer un coup d’aspirateur partout et de louer un appareil vapeur (plus de 120 degrés Celsius) pour les tuer. Et c’est tout. Les bombes que vous trouvez dans le commerce sont peu efficaces, elles risquent d’immuniser les punaises de lit et surtout de les faire migrer dans des endroits improbables, ce qui va compliquer leur élimination. Pour les sacs d’aspirateurs, il convient de les jeter immédiatement, là aussi dans un sac bien fermé.



En cas de persistance, il va être nécessaire de faire appel à un professionnel. Pour rappel, cette charge financière incombe aux propriétaires. Si vous visitez un appartement, n’hésitez donc pas à inspecter les pièces voire même à poser la question. Enfin, vous pouvez contacter le numéro vert mis en place par le gouvernement : 0806 706 806.