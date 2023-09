La mission russe Luna-25, qui devait atterrir sur la Lune, s’est soldée par un échec. Une sonde de la Nasa a réussi à repérer où l’engin russe s’est écrasé, à 400 km du lieu d’atterrissage prévu.

La sonde Luna-25 s’écrasait sur la Lune le 20 août 2023. La mission russe, qui visait le pôle Sud de notre satellite, a disparu après s’être « déplacée vers une orbite non calculée ». Elle a par la suite « cessé d’exister à la suite d’une collision avec la surface de la Lune », avait déclaré Roscosmos, l’agence spatiale russe.

On savait donc que la sonde était détruite, mais, à cause de cette sortie d’orbite non calculée, on ne savait jusque-là pas exactement où la mission s’était écrasée sur la surface de la Lune. C’est désormais chose faite, grâce à la Nasa. L’agence spatiale américaine a annoncé le 31 août 2023 que sa sonde LRO, en orbite lunaire, a « photographié un nouveau cratère à la surface de la Lune ». Un cratère qui est « probablement le site d’impact de la mission russe Luna-25 ».

Le lieu correspond aux données du crash de Luna-25

Après le crash, Roscosmos avait publié une estimation du point d’impact. La Nasa s’est appuyée sur ces données pour orienter ses recherches, indique l’agence spatiale. L’équipe chargée des opérations de la sonde LRO lui a envoyé des commandes pour bien se positionner, et pour pouvoir capturer des images du site. Les photos ont été prises le 24 août, et elles confirment bien qu’un impact a eu lieu : l’équipe de la Nasa a découvert un nouveau petit cratère.

Les dernières images de cette zone particulière avaient été prises en juin 2022, le cratère est donc apparu après cette date. Et, bien que plus d’un an se soit déroulé entre les deux photos, la Nasa estime que le nouveau cratère est bien le point d’impact de la sonde plutôt que celui d’un astéroïde. « Comme ce nouveau cratère est proche du point d’impact estimé de Luna-25, l’équipe du LRO conclut qu’il provient probablement de cette mission, plutôt que d’un impact naturel », précise la Nasa.

Les photos du site de l’impact, à un an d’écart. // Source : Nasa

Précisément, « le nouveau cratère a un diamètre d’environ 10 mètres et est situé à 57,865 degrés de latitude sud et 61,360 degrés de longitude est, à une altitude d’environ moins 360 mètres ». Le point d’impact se situe à proximité d’un autre cratère, nommé Pontécoulant G. La zone est située à environ 400 km du point d’atterrissage prévu pour Luna-25 — il y a donc eu une grosse déviation.

Le crash de Luna-25 est un échec cinglant pour la Russie, qui semblait engagée dans une « course » avec l’Inde pour réussir à poser en premier sa sonde vers le pôle Sud de la Lune. La région, très prometteuse pour l’exploration spatiale grâce à la découverte de glace, est cependant très difficile d’accès à cause de ses nombreux cratères.

Contrairement à Luna-25, la mission Chandrayaan-3 a bien réussi à se poser sur la Lune le 23 août 2023, et est donc devenue la première sonde à atterrir dans la région polaire sud. L’Inde est depuis le 4e pays au monde à réussir à poser un engin sur la Lune, après les États-Unis, l’ex-URSS et la Chine. Depuis son arrivée sur le sol lunaire, Chandrayaan-3 multiplie les découvertes, entre des températures étonnamment élevées et la présence de soufre. Sa mission doit durer 15 jours.

