D’où vient le vent solaire, qui contribue notamment à créer des aurores polaires ? Une nouvelle étude aurait identifié une source d’énergie au niveau des trous coronaux du Soleil. Mais qu’est-ce qu’un trou coronal, et qu’est-ce que cela signifie ?

Un vent solaire : le terme pourrait sortir tout droit d’un livre de science-fiction situé dans l’espace dans un futur lointain. Il est pourtant tout à fait ancré dans notre réalité.

Le vent solaire est constitué à 90 % d’électrons et d’ions, qui sont éjectés et s’échappent dans l’espace depuis la haute atmosphère du Soleil. C’est ce vent solaire qui provoque notamment les aurores polaires (dont les aurores boréales font partie), ces très belles traces dans le ciel au niveau des pôles.

L’origine du vent solaire reste toutefois mystérieuse. Grâce à un nouvel article de recherche, publié dans la revue Science le 24 août 2023, on pourrait y voir plus clair. Les chercheurs et chercheuses y ont analysé des clichés inédits pris en 2022 par la mission Solar Orbiter.

Le vent solaire proviendrait des trous coronaux

L’équipe a remarqué de très nombreux jets provenant d’une zone du Soleil identifiée comme un trou coronal. Notre astre a plusieurs trous coronaux, qui bougent en fonction des cycles. Il s’agit d’une zone sombre à la surface du Soleil : la densité et la température y sont très inférieures à celles du reste de la couronne.

On savait déjà que le vent solaire était en lien avec les trous coronaux, mais on ne savait pas comment le vent en émergeait.

Les chercheurs ont repéré des filaments qu’ils ont nommés des « jets picoflare ». Ce serait, selon eux, ces jets qui servent de « carburant » au vent solaire. Sur l’image ci-dessous, on voit très bien ces jets, qui font en fait des centaines de kilomètres de longueur, comme le souligne TS2. « Les chercheurs suggèrent que ces jets de picoflare fournissent de l’énergie et du plasma au vent solaire, contribuant ainsi aux événements météorologiques spatiaux et à leur impact sur les planètes », précise le site.

Des jets qui s’échappe du trou coronal du Soleil (on voit 126 jets sur ce cliché) // Source : L. P. Chitta et al.

Les trous coronaux avaient déjà plus ou moins été identifiés comme les sources potentielles du vent solaire, mais jusqu’ici, les chercheurs n’avaient pas vraiment compris comment les jets fonctionnaient. Bien que cela soit insuffisant pour expliquer l’intégralité du flux de masse du vent solaire, ces jets de picoflare peuvent contribuer à au moins 20 % du flux de masse et d’énergie du vent solaire.

En 2020, la sonde Parker avait pu enregistrer les vents solaires et retransmettre ces sons, permettant au grand public de les écouter.

