Le lundi 3 juillet 2023 est la journée la plus chaude au niveau mondial, depuis le début des mesures en 1979. La température journalière de l’air à la surface de la planète a dépassé les 17° C.

Jamais l’humanité n’avait enregistré une journée aussi chaude au niveau mondial que le lundi 3 juillet 2023. Pour la première fois, la température journalière de l’air à la surface de la planète a été mesurée à 17,01° C, selon les mesures de l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA).

La mesure dépasse le précédent record journalier du 24 juillet 2022, de 16,92° C. Les mesures sont comparées à sur un ensemble de données remontant jusqu’à l’année 1979. Dorénavant, la température de l’air oscille entre environ 12 et 17° C de moyenne journalière dans l’année. Entre 1979 et 2000, elle était en moyenne de 16,20° C au début du mois de juillet.

3 juillet 2023, jour le plus chaud sur la Terre. Mais, pour combien de temps ?

« 3 juillet 2023, première fois enregistrée que la température de la Terre excède 17°C. Souvenez-vous de cette date. Dans des décennies, on se souviendra de ces 17°C avec tendresse », commente sur Twitter Bill McGuire, volcanologue et professeur émérite de risques géophysiques et climatiques à l’University College de Londres, le 4 juillet. La veille, le scientifique soulignait déjà que la température moyenne mondiale approchait des 17°C, estimant que ce n’était plus qu’une « question de jours — de semaines tout au plus » pour dépasser ce seuil. Ce fut encore plus rapide.

Le 3 juillet 2023, jour le plus chaud enregistré à l’échelle de la planète. // Source : Via Twitter @ProfBillMcGuire, annotation Numerama

Par ailleurs, si l’on change d’échelle, on constate que « la Terre bat quotidiennement son record de température absolue (tous mois confondus) avec une marge statistiquement incroyable. 17,18° C battant les 17,01 d’hier », souligne Serge Zaka, docteur en agroclimatologie.

La combinaison d’El Niño et du changement climatique

Il est probable que ce record de chaleur soit rapidement battu. L’hémisphère nord entame à peine la saison estivale et l’on s’attend à ce que la température mondiale moyenne monte encore jusqu’à fin juillet et début août. « Ceci est dû à la combinaison d’El Niño et du changement climatique, et nous pourrions bien voir quelques jours encore plus chauds durant les 6 prochaines semaines », selon le physicien Robert Rohde, diplômé de l’Université de Californie à Berkeley.

L’été 2022 a été le plus chaud jamais enregistré en Europe et, jusqu’au bout, l’année 2022 avait été celle de l’urgence climatique. Les tendances pour les mois à venir s’inscrivent dans cette continuité. Météo-France estime que pour les mois de juillet, d’août et septembre 2023, « le scénario le plus probable présente des conditions plus chaudes que la normale sur l’ensemble du territoire français.»

