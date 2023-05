L’Agence spatiale européenne a utilisé une sonde martienne, ExoMars Trace Gas Orbiter, pour émettre un message mystérieux vers la Terre, comme s’il venait d’extraterrestres.

La Terre a reçu un message « extraterrestre », le soir du mercredi 24 mai 2023. Mais, il ne venait pas véritablement des aliens. Le messager se trouve bien dans l’espace, loin de notre planète : il s’agit d’une sonde martienne, ExoMars Trace Gas Orbiter. Ce satellite de l’Agence spatiale européenne (ESA) a joué le « martien » pour émettre vers la Terre un mystérieux message à déchiffrer.

Si nous recevions un message extraterrestre, comment l’interpréterions-nous ?

Cet étonnant projet est celui d’une artiste, Daniela de Paulis, qui travaille avec l’institut SETI, l’observatoire de Green Bank et l’ESA. L’objectif est de se poser la question : « Si nous recevions un message extraterrestre, comment l’interpréterions-nous ? » Tout le monde, experts comme grand public, est invité à tenter de déchiffrer le message et à proposer son interprétation de ce qu’il signifie.

Vous pouvez soumettre votre idée sur un site, baptisé A Sign in Space, via un formulaire en anglais. Il est possible de partager des données scientifiques, des croquis ou toute autre réflexion sur le sens du message. Les contributions seront partagées ensuite sur le site.

Le message secret a d’abord été transmis le 10 mai à la sonde martienne par le centre de contrôle de mission de l’ESA, qui se trouve en Allemagne à Darmstadt. Puis, ExoMars Trace Gas Orbiter l’a conservé dans sa mémoire, avant de le convertir en données télémétriques. C’est ensuite que le satellite a simulé un contact extraterrestre vers la Terre, en renvoyant le message via des ondes radio. Il a enfin été reçu le 24 mai à 21h16 (heure de Paris), par plusieurs observatoires dans le monde : le Green Bank Telescope (Virginie Occidentale), le Medicina Radio Observatory (Italie) et l’Allen Telescope Array (Californie).

À quoi sert un tel projet ? Même s’il est bien sûr très symbolique, il y a aussi un autre intérêt. Comme le relève l’ESA, « si nous devions recevoir un signal de l’espace, les scientifiques ne seraient probablement pas les seuls à le capter ». Par ailleurs, beaucoup d’organisations, d’universités et d’entreprises accèdent aussi aux antennes qui captent les données venant du ciel.

Si jamais des extraterrestres existent et souhaitent entrer en contact avec nous, on pourrait imaginer que le message ne parvienne pas forcément en premier à la communauté scientifique. Il n’est donc pas si surprenant de se demander comment nous réagirions si, pendant que nous explorions l’espace, d’autres habitants de l’espace viennent jusqu’à nous — si toutefois nous les intéressons.

