La planète Jupiter est occultée par la Lune ce mercredi 17 mai 2023. Néanmoins, tout le monde ne peut pas admirer le phénomène astronomique.

Jupiter s’apprête à « disparaitre » quelques instants ce mercredi 17 mai 2023. En réalité, la grosse planète gazeuse est toujours là dans le système solaire. Mais, des observateurs chanceux verront son occultation par la Lune. Certains Européens, notamment, peuvent espérer en profiter. Par contre, ce n’est pas le cas de la France, y compris d’outre-mer (Martinique et Guadeloupe).

L’occultation de Jupiter visible en Europe et en Amérique du Nord

« Si vous vivez dans le nord de l’Europe, vous pouvez regarder cette occultation lunaire », annonce l’Agence spatiale européenne (ESA) sur le compte Twitter de sa mission JUICE. L’occultation de Jupiter par la Lune n’est visible que depuis une large partie de l’Amérique du Nord (Canada, États-Unis, Groenland, Mexique), ainsi que dans le nord de l’Europe (Finlande, Suède, Danemark, Irlande).

La carte suivante, réalisée par le site spécialisé In The Sky, montre la visibilité du phénomène. Il commence à partir de 12h54 et prend fin à 16h27 (heure de Paris).

Visibilité de l’occultation de Jupiter par la Lune, le 17 mai 2023. // Source : In The Sky

Comme lors des éclipses, tout le monde ne peut pas assister simultanément à une occultation depuis la Terre. « La Lune étant beaucoup plus proche de la Terre que les autres objets célestes, sa position exacte dans le ciel diffère selon l’endroit où l’on se trouve sur Terre en raison de sa grande parallaxe », résume In The Sky.

En France, Jupiter et la Lune sont en conjonction

Même si l’occultation n’est pas observable en France, on peut toutefois se consoler avec un autre phénomène astronomique, à savoir tout simplement le rapprochement entre la Lune et Jupiter visible en ce moment. Actuellement, Jupiter est observable à l’œil nu le matin, aux alentours de 6h dans la constellation des Poissons. On pourra encore voir une conjonction entre la Lune (dans la phase du dernier quartier, on observe donc un fin croissant) et Jupiter à l’aube du jeudi 18 mai.

Par ailleurs, l’occultation de Jupiter par la Lune peut être vécue en ligne et en direct. La chaine YouTube Chuck’s Astrophotographie, spécialisée dans l’astrophotographie comme son nom l’indique, a lancé un événement à partir de 11h15 ce 17 mai, pour diffuser des images du phénomène. La vidéo est intégrée à notre article juste en dessous.

