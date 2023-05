Un jour, il n’y aura plus d’anneaux autour de Saturne. Les scientifiques l’ont prévu, mais il est encore difficile de dire quand ces anneaux seront complètement érodés. C’est là que James Webb peut intervenir.

Les anneaux de Saturne disparaissent. Ce n’est pas un scoop : on le sait depuis que la sonde Voyager a observé Saturne dans les années 1980. La question irrésolue est de savoir quand ils disparaitront pour de bon. Les scientifiques sont lancés dans une course contre-la-montre pour le découvrir. Grâce au télescope James Webb (JWST), la réponse est peut-être désormais à portée de main.

Les plus puissants observatoires vont être mobilisés pour résoudre ce mystère, comme l’a repéré Space le 2 mai 2023. Les recherches seront menées par le planétologue James O’Donoghue, qui travaillera dans le département de météorologie de l’université de Reading, en Angleterre. Ce scientifique, qui a déjà travaillé pour la Nasa et la Jaxa (respectivement, les agences spatiales américaine et japonaise), se passionne depuis des années pour les anneaux de Saturne.

On sait que ces anneaux en rotation autour de Saturne sont constitués d’imposants blocs de glace. Or, en raison de la gravité intense de la planète gazeuse, les particules composant les anneaux tombent progressivement en pluie vers la surface de la grosse planète.

Un jour, Saturne aura perdu ses anneaux. Mais, quand ? // Source : Canva

Les anneaux de Saturne sont jeunes et temporaires

On pense spontanément à Saturne comme à la « planète aux anneaux » du système solaire (bien qu’elle ne soit pas la seule planète avec des anneaux), mais on oublie souvent que leur existence n’est pourtant pas permanente. Selon certains scientifiques, ces structures seraient même assez jeunes dans l’histoire du système solaire : elles pourraient n’être âgées que de 100 millions d’années.

À titre de comparaison, le système solaire s’est formé il y a 4,5 milliards d’années, et Saturne se serait positionnée là où elle évolue aujourd’hui il y a 4 milliards d’années. Les anneaux de Saturne n’existaient sans doute pas encore, pendant la majorité du règne des dinosaures sur Terre. D’après les estimations, il ne resterait plus que quelques centaines de millions d’années aux anneaux, ce qui est rapide à l’échelle de l’univers. Mais, cela reste à confirmer.

James Webb scrutera les anneaux de Saturne depuis l’espace

Afin de découvrir quand les anneaux s’éroderont complètement, les scientifiques vont les scruter à l’aide de plusieurs instruments. L’observatoire W. M. Keck, sur le mont Mauna Kea à Hawaï, sera mis à contribution. Mais, il ne sera pas seul : depuis l’espace, James Webb va aussi suivre le rythme de destruction de ces cerceaux de glace évoluant autour de Saturne.

Ensemble, les télescopes vont surveiller le phénomène de la « pluie annulaire » sur Saturne, pendant une saison entière (une durée équivalente à 7 ans sur Terre). « L’instrument du Keck que nous avons utilisé auparavant a été mis à niveau, et nous n’avons encore jamais utilisé le JWST pour cela », résume James O’Donoghue auprès de Space. Un scénario à vérifier serait que la pluie est plus abondante lorsque les anneaux sont inclinés vers le Soleil.

Si James Webb et W. M. Keck confirment que les anneaux de Saturne ne vivront plus très longtemps (à l’échelle de l’espace), ce sera une grande avancée scientifique. On mesurera sans doute encore plus notre chance de pouvoir les observer et de s’en servir pour en apprendre davantage sur Saturne.

