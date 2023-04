La Nasa dévoile les quatre astronautes qui feront le tour de la Lune en 2024. Un évènement à suivre en direct.

En résumé

Quand ? Le 3 avril 2023, à 17 heures (heure de Paris).

Le 3 avril 2023, à 17 heures (heure de Paris). Où ? Au centre spatial Johnson de la Nasa, à Houston.

Au centre spatial Johnson de la Nasa, à Houston. Quoi ? La présentation des quatre astronautes pour Artémis II.

Les membres de la mission Artémis II

On connaît leur nombre et leur nationalité, mais leur identité reste inconnue. Cela va changer le 3 avril 2023. C’est en effet à cette date que l’agence spatiale américaine (Nasa) et son homologue canadienne (CSA) dévoileront le nom des quatre astronautes qui feront le tour de la Lune en 2024, pendant la mission Artémis II.

Artémis II accueillera trois Américains et un Canadien. On ne sait pas quelle sera la répartition homme / femme dans cet équipage, qui sera le premier à être envoyé vers la Lune depuis 1972. Cette date marque en effet la toute dernière mission du programme Apollo. Depuis un demi-siècle, plus aucun vol habité n’est allé vers le satellite.

Une fusée SLS servira à lancer la mission Artémis II. // Source : NASA/Joel Kowsky

Artémis II consistera à reproduire le vol d’Artémis I, mais sur une période un peu plus courte — une dizaine de jours contre vingt-cinq la première fois. Il n’y aura aucun alunissage en 2024. L’objectif est un voyage autour de la Lune, avec les quatre astronautes à bord de la capsule Orion. C’est en 2025, avec Artémis III, que l’humanité se reposera sur la Lune.

« Cette mission permettra de tester et de mettre à l’épreuve les systèmes de survie du vaisseau Orion afin de démontrer les capacités et les techniques requises pour vivre et travailler dans l’espace lointain », commente la Nasa. Au bout du voyage, la capsule terminera sa course dans l’océan Pacifique. Elle sera alors repêchée par la marine américaine.

Pour les futures missions Artémis, les États-Unis devraient laisser une place aux nations partenaires — des astronautes venant du Japon et de l’Union européenne devraient participer, à l’image du représentant canadien. Concernant la France, le candidat évident sera Thomas Pesquet. À plus long terme, il faudra aussi compter sur Sohie Adenot, qui a un long entraînement devant elle.

