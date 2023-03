Le décollage de la mission Crew-6 s’est bien passé. L’équipage est maintenant en route vers l’ISS. Un site permet de voir où se trouve la capsule.

Cette fois, il n’y a eu aucun souci avec le triéthylaluminium et le triéthylborane. Dans la matinée du 2 mars, la fusée Falcon 9 s’est arrachée à la gravité terrestre, depuis le centre spatial Kennedy, en Floride, pour transporter la capsule Crew 6 et, surtout, ses quatre membres d’équipage. Objectif ? Rallier la Station spatiale internationale (ISS), à 400 kilomètres d’altitude.

Ce décollage était planifié au départ le 27 février, mais l’envol du lanceur a été contrarié par un dysfonctionnement du système TEA-TEB — les fameux composés que sont le triéthylaluminium et le triéthylborane. Ils servent « d’allumette » pour allumer les moteurs de la fusée. Mais le jour J, la procédure n’a pas pu être suivie comme d’habitude, entrainant un report de quelques jours.

Les quatre voyageurs vont pouvoir désormais rejoindre très prochainement l’ISS : actuellement à bord de la capsule Crew Dragon se trouvent deux Américains (Stephen Gerard Bowen et Warren Hoburg), un Russe (Andreï Fediaïev) et un Émirati (Sultan Al Neyadi). Tous sont novices, sauf Bowen, qui a déjà trois vols à son actif. Ils séjourneront six mois.

Où se trouve l’équipage de Crew-6 ?

Le voyage de Crew-6 peut être suivi en ligne sur une page dédiée du site de SpaceX ; une animation interactive est fournie, dans laquelle on peut observer la trajectoire de la capsule autour de la Terre ainsi que la position de l’ISS. Le site actualise en direct la position de la capsule — mais à cette échelle, son mouvement s’avère très lent.

La trajectoire de la capsule, en orbite autour de la Terre. // Source : SpaceX

Le décollage passé, les prochaines étapes qui attendent l’équipage de Crew-6 sont l’insertion en orbite de la capsule et l’ajustement progressif de sa trajectoire pour rejoindre l’ISS. Tout cela, en enchaînant les révolutions autour de la Terre. Les toutes dernières étapes sont les plus critiques, car il s’agit de s’approcher de l’ISS et de s’y amarrer en douceur.

