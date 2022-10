On ne le dira jamais assez : il ne faut pas regarder le Soleil à l’œil nu ou avec des lunettes de soleil. Faites très attention aux produits liés au mot « éclipse » sur Amazon, car la plateforme a mis en avant des lunettes qui ne protègent en rien les yeux en cas d’observation de l’astre. Après nos questions, une investigation a été ouverte et les résultats ont commencé à changer.

Vous voulez regarder l’éclipse solaire mardi 25 octobre 2022 à partir de 11h, mais vous n’avez pas encore acheté de lunettes pour vous protéger ? Faites très attention à ce que vous allez trouver sur les plateformes de e-commerce.

En effectuant une recherche avec les mots clés « lunettes éclipse » sur la plus connue, Amazon, nous avons remarqué que la grande majorité des produits qui étaient proposés ce 24 octobre 2022, dont ceux mis à la une, n’étaient en rien protecteurs pour les yeux dans le cas d’une observation d’éclipse de Soleil.

Pire, ils peuvent donner une impression de fausse sécurité, et encourager le public à fixer le Soleil en se pensant hors de tout danger.

Une recherche « lunettes éclipse » sur Amazon.fr le 24 octobre 2022 à 17h proposait surtout des lunettes qui ne protègent pas lorsque l’on regarde droit vers le soleil.

Sur les sept produits que l’on voyait étalés sur les deux premières rangées des résultats de recherche sur amazon.fr, quatre étaient clairement des lunettes de soleil qui n’ont pas vocation à être utilisées comme des lunettes pour observer une éclipse. La marque ATTCL qui les commercialise parle d’ailleurs de lunettes aux verres polarisés, mais rien qui indiquerait qu’il soit possible de regarder droit vers le Soleil.

« La sécurité des clients est une priorité absolue et notre objectif est que les clients puissent faire leurs achats en toute confiance dans nos boutiques », nous a répondu un porte-parole d’Amazon, qui a pris rapidement en compte notre signalement. « Nous avons initié des investigations et si un produit ou un résultat de recherche ne s’avérait pas conforme, nous prendrons les mesures appropriées. » Dont acte : après nos questions, nous avons pu observer que la marque ATTCL n’était plus mise en avant en lien avec le mot « éclipse ». D’autres lunettes non homologuées sortaient toutefois encore du lot, comme des lunettes de soleil basiques ou des lunettes de ski.

Si l’on scrolle encore un peu, on trouve également des lunettes de protection « d’épilation au laser » et des lunettes de sécurité transparentes — pas besoin de préciser que celles-ci non plus ne sont pas protectrices.

Après nos questions, les recherches sur les mots clés « lunettes éclipse » ne montraient plus les mêmes produits // Source : Capture d’écran du 24 octobre 2022 à 19h

Regarder le soleil avec des lunettes de soleil provoque des brûlures encore plus intenses qu’à l’œil nu

Il faut suivre des règles très précises pour observer le Soleil en sécurité. D’abord, il ne faut jamais regarder l’astre directement sans protection.

Il faut également bannir les lunettes de soleil. Elles ne sont pas faites pour le regarder directement, « car elles n’arrêtent pas le rayonnement infrarouge », comme l’explique l’observatoire de Paris. Pire, « le fait de porter des lunettes de soleil augmente l’intensité de la brûlure », peut-on également lire sur un autre site de l’observatoire. « L’intensité lumineuse étant filtrée par les lunettes, la pupille de l’œil se dilate et la quantité de lumière infrarouge qui pénètre dans l’œil est plus importante, d’où une brûlure encore plus intense. »

Ce sont malheureusement encore celles-ci qui sont le plus mises en avant par Amazon France lorsque l’on recherche « lunettes éclipse ». La description des produits ne mentionne pourtant pas d’éclipse (à part pour certains modèles d’une marque qui emprunte ce nom et qui, naturellement, se positionnent correctement).

Nous avons vérifié sur d’autres plateformes : eBay s’en sort beaucoup mieux, en ne proposant que des lunettes avec des filtres censés être aux normes CE. AliExpress, de son côté, offre un choix de quelques lunettes qui semblent être aux normes, mais aussi des produits qui ont l’air de vraiment piètre qualité — il faut dire que la plateforme est connue pour héberger des produits de qualité très variable.

Dans tous les cas, pour ce genre de produits, qui demande un degré de protection élevé, nous vous conseillerons de vous diriger plutôt vers des pharmacies ou des boutiques spécialisées, plutôt que des sites de vente en ligne rapide, où vous aurez du mal à vous assurer de la qualité avant réception de l’objet.

Une recherche sur Ebay donne des résultats plus probables.