La campagne vaccinale contre la grippe et celle contre le covid ont lieu en même temps. Peut-on recevoir le vaccin contre les deux maladies ? On répond à toutes vos questions.

La campagne vaccinale contre la grippe a démarré le 18 octobre 2022 (et se poursuivra jusqu’à fin janvier 2023). Mais le début de l’automne, également, la campagne vaccinale contre la maladie Covid-19 est également en route. Comment gérer ces deux injections ?

Vaccin grippe et vaccin covid : 100 % compatibles

Il n’y a aucune contre-indication médicale ou logistique à combiner le vaccin contre la grippe et celui contre le covid (notamment le rappel). Il n’y a donc pas besoin d’observer un quelconque délai entre les injections.

La Haute autorité de santé recommande même aux personnes éligibles de coupler les deux, ce qu’elle a réaffirmé dans son avis du 20 septembre 2022 : « La HAS maintient sa recommandation de coupler la campagne de rappel vaccinal contre la Covid-19 à celle de vaccination contre la grippe, et rappelle que l’injection concomitante des deux vaccins est possible, si elle est réalisée sur deux sites d’injection distincts. »

En résumé, deux solutions s’offrent aux personnes éligibles :

Réaliser le vaccin covid puis le vaccin grippe dans l’ordre souhaité à deux moments différents.

Réaliser le vaccin covid et le vaccin grippe en même temps, une injection sur chaque bras : « Il est possible de pratiquer les 2 vaccinations le même jour, au cours de la même séance de vaccination », confirme bien l’Assurance Maladie.

Personnes âges et toute personne à risque est prioritaire pour le vaccin contre la grippe ainsi que pour celui du covid. // Source : Freepik

Grippe, covid : qui est concerné ?

Que ce soit pour le rappel covid ou le vaccin contre la grippe, des populations prioritaires sont d’abord ciblées.

Qui peut se faire vacciner contre la grippe et quand ?

Pour la grippe, le vaccin est ouvert exclusivement aux personnes à risque du 18 octobre au 15 novembre (date à laquelle ce sera ouvert à toute la population), ce qui correspond aux :

Personnes de plus de 65 ans ;

Personnes atteintes de malades ou affections chroniques (insuffisance respiratoire ou cardiaque, maladie rénale, diabète de type 1 ou 2, asthme, etc.)

Personnes obèses ;

Femmes enceintes (quel que soit le terme) ;

Personnes en établissements médicosociaux à tout âge.

Qui peut se faire vacciner contre le covid et quand ?

Pour le vaccin contre le covid, la deuxième dose de rappel (souvent une 4e dose), il est « recommandé » en priorité aux :

Personnes immunodéprimées

Personnes de 60 ans (3 mois après la dernière dose), à celles de plus de 80 ans (6 mois après la dernière dose), ainsi qu’à tous les résidants d’EHPAD et USLD

Personnes 18 à 60 ans identifiés à risque de forme grave de Covid-19, dont les femmes enceintes dès le premier trimestre de grossesse

Personnes vivant dans l’entourage ou au contact régulier de personnes vulnérables ou immunodéprimées ainsi qu’aux personnels soignants

Peut-on faire le vaccin antigrippal si on a le covid ?

La compatibilité entre les deux vaccins est différente qu’être malade du covid. Il y a 4 situations différentes :