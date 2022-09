C’est un phénomène inédit à l’échelle du siècle. Jupiter est au plus proche de la Terre ce lundi 26 septembre 2022. Cela ne se reproduira pas avant 2129.

L’impétueuse Jupiter est rarement aussi proche de notre planète qu’elle ne l’est aujourd’hui, lundi 26 septembre 2022. « Ce soir, Jupiter sera au plus proche de la Terre depuis 1963, relève l’astronome Eric Lagadec, de l’observatoire de la Côte d’Azur. La prochaine fois, ce sera en 2129. » Dit autrement, « Jupiter est au plus proche de la Terre pour le siècle à venir », souligne le médiateur scientifique Pierre Henriquet.

Il se trouve que la géante gazeuse est à l’opposition. Cela veut dire que, vue de la Terre, Jupiter est à l’opposé du Soleil dans le ciel. Quand le Soleil se couche, Jupiter se lève (et inversement). Le Soleil, la Terre et Jupiter sont alignés, dans cet ordre. La planète est donc visible quasiment toute la nuit, c’est une excellente période pour tenter d’observer Jupiter. À l’opposition, Jupiter apparaît un peu plus grosse que d’habitude dans le ciel.

Mais, ce n’est pas tout. Ce lundi, Jupiter n’est qu’à 600 millions de kilomètres environ de la Terre (au plus loin, elle est à 1 milliard de kilomètres de nous). « L’opposition de Jupiter se produit tous les 13 mois, mais comme son orbite est tous les 12 ans, il lui faut beaucoup plus de temps pour atteindre sa position la plus proche de la Terre, donc l’alignement de ces événements dans notre vie est très rare », résume Jasmine Singh, étudiante en planétologie à l’université Purdue.

La Terre et Jupiter ne tournent pas autour du Soleil en dessinant des cercles parfaits. Par conséquent, les deux planètes « se croisent » à des distances différentes pendant une même année. « L’approche la plus proche de Jupiter par rapport à la Terre coïncide rarement avec l’opposition, ce qui signifie que les vues de cette année seront extraordinaires », selon la Nasa.

Observez les lunes de Jupiter aux jumelles

« En plus de l’opposition, ce sera tellement brillant que vous pourrez voir ses bandes et certaines lunes juste avec des jumelles », ajoute Jasmine Singh. Si vous possédez un télescope, c’est l’opportunité rare de vous en servir (peut-être verrez-vous alors la Grande Tache rouge de Jupiter).

Si la météo vous permet de repérer Jupiter dans le ciel ce 26 septembre 2022, cherchez là dans la constellation des Poissons (en direction de l’est), à partir de 20h environ (le Soleil se couche à 19h39, Jupiter se lève à 19h41). Si vous le pouvez, privilégiez un site d’observation avec peu de pollution lumineuse. Jupiter devrait être l’un des objets les plus brillants du ciel nocturne (après la Lune, bien sûr).

Attention, toutefois, à ne pas se laisser avoir par des expressions comme « Super Jupiter ». Ce terme est employé en astronomie, mais pas pour décrire le fait que la planète nous apparaitrait subitement énorme. Une super-Jupiter, ou planète superjovienne, est simplement une planète dont la masse est supérieure à celle de Jupiter (dans le même esprit, on parle parfois de super-Terre).