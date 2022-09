Combien de vêtements achetez-vous et jetez-vous chaque année ? Sûrement trop. Voici quelques conseils pour faire en sorte que votre garde-robe dure plus longtemps.

Dix utilisations : c’est la durée de vie moyenne d’un vêtement. Après ça, l’ensemble de ces vêtements finissent à la poubelle. Un immense gâchis à l’origine de vastes décharges, comme dans le désert de l’Atacama qui reçoit chaque année pas moins de 39 000 tonnes de vêtements usagés, qui viennent polluer ce superbe site naturel.

Comment endiguer cet énorme gaspillage ? Plusieurs solutions sont envisageables pour rendre votre garde-robe un peu plus durable. Votre moral et finalement vos économies vous diront merci.

Parmi elles, il y a évidemment le choix des textiles, le changement de nos habitudes de consommation, mais aussi le choix d’une machine à laver performante qui protégera vos vêtements et les fera durer longtemps. Electrolux, la marque d’électroménager, s’engage dans cette direction en développant des produits qui optimisent le lavage et prennent soin de vos vêtements. Leur but ? Faire en sorte que, d’ici à 2030, vos vêtements durent deux fois plus longtemps en utilisant deux fois moins d’eau. Mais pour y arriver, chacun doit y mettre du sien.

Choisir des textiles qui durent

Choisir soigneusement des vêtements de qualité et en prendre soin au lieu d’en acheter des centaines à bas prix est le secret d’une garde-robe qui dure. On évitera ainsi de choisir les matériaux issus de dérivés pétrochimiques comme le polyester, le nylon ou l’élasthanne. Peu qualitatifs, ils restent stables dans le temps, mais perdent très vite leur teinte originelle, sont peu respirants, et vieillissent vite et mal. Si vous en avez cependant acquis récemment, vous pouvez prolonger leur durée de vie en leur apportant un soin particulier lors du lavage.

La laine ou le Denim de bonne qualité dureront plus longtemps que des vêtements en matériaux synthétiques. // Source : Electrolux.

Dans la liste des textiles issus de matériaux naturels qui vieillissent bien, il y a bien sûr le coton. Il s’agit en réalité de l’enveloppe protectrice qui entoure les graines de la plante. Le fil de coton obtenu est solide et flexible. Si vous le choisissez bien, il se déformera peu au lavage et boulochera peu. Idéalement, il est bio (c’est souvent marqué sur l’étiquette), car le coton absorbe énormément les pesticides. Pensez-y si le vêtement est en contact constant avec votre peau.

Le lin fait également partie des bons élèves. S’il a tendance à légèrement se déformer au fil du temps, il reste l’un des matériaux les plus naturels et les plus durables d’une garde-robe. Parfait pour les étés chauds, il est très aéré et léger sur la peau. Il est de plus extrêmement solide et bouloche très peu.

Pour l’hiver, la laine de mouton est un matériau textile parfait. Isolant naturel de l’animal, il vous permet de bénéficier d’une couche imperméable entre le froid extérieur et votre corps. Ce n’est pas pour rien que les Scandinaves ne jurent que par les pulls en laine pour leurs hivers rigoureux.

Recycler ses anciens vêtements peut également contribuer à diminuer les déchets. Comme le prouve la récente collaboration entre Electrolux et le duo de designers Rave Review. Ils ont utilisé les vêtements abandonnés dans le désert de l’Atacama pour en créer de nouveaux. Un symbole fort pour alerter l’opinion sur le gaspillage vestimentaire.

Un look de la collaboration entre Electrolux et Rave Review. // Source : Electrolux

Faire attention aux finitions

Les matériaux, c’est important, mais pour qu’un vêtement dure, il faut également qu’il soit bien cousu. Car pour résister au frottement de votre peau (ou de la machine à laver), certaines parties doivent être renforcées.

Un vêtement bien cousu résistera plus longtemps. // Source : Unsplash

C’est notamment le cas des zones à fort frottement comme les coudes, les poches, les genoux, l’entrejambe ou le col. Lors de l’achat d’un vêtement neuf, soyez donc particulièrement vigilant quant à la qualité des coutures. Vérifiez que les zones sensibles sont doublées et que le tissu du col, notamment sur un tee-shirt, soit plus épais.

Sachez pour finir que de nombreuses enseignes de vêtements durables et fabriqués localement ont émergé ces dernières années. Elles ne font jamais de soldes et pratiquent des prix plus élevés que la fast-mode. Mais, elles s’engagent sur la qualité et la provenance des matériaux et font passer des tests de cycles de lavages pour vérifier la durabilité de leurs produits.

Un dressing épuré

Et si vous pensez que les frottements ne se produisent que sur la peau, détrompez-vous, ils surviennent aussi dans votre armoire lorsque celle-ci est pleine à craquer. Entassés les uns sur les autres, les habits se dégradent alors plus vite.

Pour y remédier, un dressing aéré et une quantité de vêtements raisonnable restent la meilleure solution. C’est une solution deux-en-un. Moins de vêtements, de meilleure qualité, c’est l’assurance d’une garde-robe minimaliste et aérée.

Des vêtements moins nombreux, mais choisis avec soin. // Source : Unsplash

L’occasion de refaire votre placard et de miser sur les vêtements intemporels de qualité. Une belle chemise, un jean de qualité, un tee-shirt bien coupé dans un bon matériau ou encore une veste de mi-saison, une robe unie, mais faite pour votre morphologie. Bref, privilégiez les vêtements dans lesquels vous vous sentez bien pour de bon.

Comment bien laver un vêtement ?

Mais une fois ce dressing de qualité constitué, encore faut-il en prendre soin. Pour cela, il faut laver correctement ses vêtements, à la bonne fréquence et à la bonne température.

Bien laver son linge, c’est avant tout lire l’étiquette pour choisir la bonne température. // Source : Electrolux

Le grand secret de l’entretien tient sur un timbre-poste, les étiquettes de vos vêtements. Notre conseil est évident : lisez-les et respectez-les. Votre machine à laver comporte une dizaine de programmes de lavage différents et comme tout le monde, vous n’en utilisez que deux ou trois.

Quelques conseils tout de même :

Les tissus les plus délicats comme la laine nécessitent des programmes courts, sous la barre des 35 degrés, et un essorage minimal, n’allant pas au-delà des 400 tours par minute.

Le séchage doit se faire à plat et à l’air libre pour s’assurer que la fibre ne se rétracte pas, transformant ainsi votre confortable pull oversize en crop top taille 8 ans.

Les vêtements en coton sont quant à eux moins exigeants. Peu sensibles aux hautes températures, ils sont plus tolérants également face à des cycles d’essorages plus intensifs.

D’une manière générale, on conseille, pour tous les vêtements dont le lavage n’est pas dicté par un protocole strict, de privilégier les courts cycles (30 minutes maximum), les essorages faibles (800 tours par minute), et les températures faibles (le lavage à froid étant le plus chaudement recommandé).

Les lavages courts et à froid sont souvent la meilleure manière de laver un vêtement. // Source : Electrolux

Laver un jean est en revanche une autre affaire. Contrairement à une idée reçue, il est déconseillé de laver votre jean après une journée à l’avoir porté. Le PDG de Levi’s avait choqué le monde entier en l’affirmant il y a quelques années.

Sachez que l’entretien de nos jeans est un sujet de débat éternel. Selon certains scientifiques, il faudrait en revanche le passer à la machine après 4 à 6 jours de port consécutif. Pas moins. On évitera également de le laver à trop forte température. Un lavage à 30 degrés est amplement suffisant. Et le passage par le sèche-linge est vivement déconseillé.

Bien choisir sa machine et son cycle de lavage pour des vêtements

Bien lire les étiquettes, c’est important, bien connaitre les programmes de sa machine à laver, c’est mieux. D’autant plus qu’aujourd’hui, nombre de constructeurs intègrent de nouvelles technologies de lavages à leurs produits. Plus intelligent, et donc plus économe, votre lave-linge est un composant essentiel de la durabilité de vos vêtements.

UniversalDose permet à la machine de tirer le meilleur parti de votre lessive. // Source : Electrolux.

Le constructeur Electrolux a bien conscience de son rôle dans cette chaîne d’entretien.

La marque, en plus de proposer des machines performantes, s’engage également dans une démarche de sensibilisation des utilisateurs aux bonnes pratiques pour faire durer ses vêtements (remplir le tambour pour les lavages, préférer la lessive liquide qui contient moins d’éléments abrasifs et moins laver vos vêtements).

Pour compléter ce message et aider les utilisateurs à réduire leurs déchets textiles, elle a intégré sur ses dernières machines quelques cycles et technologies remarquables faites pour prendre soin du linge, et le faire durer le plus longtemps possible. Parmi elles, on retrouve :

Un nouveau motif du tambour de votre machine à laver. Appelé Care Drum (« un tambour qui prend soin de »), il permet d’amortir le choc des vêtements qui, à la suite des différents cycles de lavage, sont jetés contre le tambour.

ColourCare est un système d’adoucissement de l’eau qui va la déminéraliser pour en retirer notamment les ions Calcium, responsable des dépôts de calcaire sur vos vêtements.

SteamCare qui crée de la vapeur d’eau à la manière de votre fer à repasser. Résultat, les vêtements sont moins froissés en sortie de machine, et il n’est plus forcément nécessaire de les repasser après coup.

Microplastic Filter permet au cours de chaque cycle de filtrer les particules de plastiques rejetées par les vêtements synthétiques. Il permet par exemple d’éviter le rejet de l’équivalent de deux sacs-poubelle de microparticules de plastique par an.

UniversalDose enfin est un compartiment à lessive spécifique, intégrant un emplacement pour chaque type de lessive. La machine adapte ainsi son cycle en fonction du type de lessive présent dans le compartiment. Par exemple, pour les capsules de lessives, votre lave-linge saura qu’il faut envoyer de puissants jets d’eau pour percer la capsule et libérer un maximum de lessive dans votre linge, et ce, même si vous lavez à froid. L’option permet également d’économiser en temps de lavage, car la capsule est désagrégée en un temps très court.

Au final, prendre soin de ses vêtements n’est pas très complexe, mais c’est tout un mode de consommation qu’il faut repenser. Bien les choisir, les laver correctement pour qu’ils durent longtemps, et choisir un lave-linge équipé de programmes poussés, vous permettront de conserver votre garde-robe longtemps, et de diminuer votre impact écologique durablement.