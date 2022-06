Le jeu vidéo Star Wars Jedi: Fallen Order présente une scène à la fin que l’on retrouve indirectement dans la série télévisée Obi-Wan Kenobi.

C’est une scène qui n’évoquera sans doute rien à une partie du public. Mais pour les autres, elle rappellera peut-être un moment-clé du jeu vidéo Star Wars Jedi : Fallen Order, un jeu d’action-aventure qui se place justement entre les épisodes III et IV de Star Wars. Exactement comme la série Obi-Wan Kenobi. Et il est difficile ici de ne pas y voir une certaine inspiration.

Sorti en 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, puis en 2021 sur PlayStation 5 et Xbox Series X, le titre met en scène le jeune Cal Kestis, l’un des rares survivants de l’ordre Jedi après la purge conduite par l’Empire Galactique. Le jeune homme est d’ailleurs sous la menace de l’Inquisition, comme Obi-Wan Kenobi. Il s’agit d’anciens Jedi qui ont cédé au Côté Obscur.

Pour aller plus loin Obi-Wan Kenobi : tout savoir sur la série Star Wars de Disney+

Prenez garde. // Source : Disney

Une histoire de couloir sous-marin, de vitre brisée et de Jedi

Il s’avère qu’à la fin du jeu, Cal Kestis, qui a bien sûr survécu à toutes les embuches sur son parcours (il n’y aurait pas eu de jeu vidéo, sinon), se retrouve confronté à un dénouement difficile. Il lui faut s’échapper très rapidement de l’antre dans lequel il a mené à bien sa mission. Et c’est justement à cet instant-là que l’épisode 4 d’Obi-Wan Kenobi fait écho.

Pourchassé par Dark Vador, Cal Kestis court dans un couloir sous-marin pour échapper au sinistre sombre seigneur vêtu de noir. Rejoint par Cere Junda, une autre Jedi, les deux infortunés camarades essaient de ne pas finir lacérés à grands coups de sabre-laser. C’est alors que Cal Kestis se trouve en situation de devoir sauver Cere Junda de Dark Vador.

Dark Vador utilise la Force pour contenir le raz-de-marée sur lui. Cal et Cere fuient à travers la brèche. // Source : Jedi Fallen Order

Cal Kestis prend à cet instant une décision radiale. Voyant qu’une vitre a été précédemment fragilisée, il utilise une impulsion de la Force pour la faire voler en éclats, déclenchant une trombe d’eau dans le couloir — on est au fond de l’océan de la planète Nur, là où se trouve la sinistre Forteresse de l’Inquisitorius, lieu final de Jedi Fallen Order. C’est ainsi qu’ils arrivent fuir.

Or, c’est aussi un de ces couloirs sous-marins qu’Obi-Wan Kenobi se retrouve, sabre laser dans une main et Leia dans l’autre. Attaqué par des stormtroopers et des officiers impériaux, le Jedi détourne les tirs. Hélas, l’un d’eux finit sa course contre une vitre. On comprend alors ce qui va se passer : elle va céder d’un instant à l’autre et tout emporter.

Obi-Wan temporise en utilisant la Force pour soutenir la vitre. // Source : Lucasfilm

C’est là que le clin d’œil se déroule. Faisant écho à la scène entre Cal Kestis et Dark Vador, la série met en scène donc Obi-Wan Kenobi dans un couloir similaire, dans la même forteresse, face à la même fenêtre en train de céder. Et le Jedi a alors une idée identique : utiliser l’eau pour se tirer de ce mauvais pas. Sauf qu’il la retient un peu, le temps que Leia puisse se mettre à l’abri.

Les deux séquences ont bien sûr aussi leurs différences : le seigneur Sith n’est pas immédiatement présent. La menace ici est représentée par de simples fantassins. Les enjeux, toutefois, sont les mêmes : Leia sait des choses sur les Jedi et il faut la mettre en lieu sûr. Tandis que dans Jedi Fallen Order, Cal Kestis a dérobé une base de données sur des utilisateurs de la Force.

Obi-Wan Kenobi, en train de se servir de la Force. // Source : Lucasfilm