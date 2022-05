Envie de profiter du contenu de Canal+ de manière temporaire sans vous ruiner ou vous engager ? Adeptes du binge-watching, vous êtes au bon endroit.

Que vous ayez envie de (re)voir Dune dans votre salon (mais si, vous savez, le film monstre de Denis Villeneuve à qui nous avons mis la note maximale dans notre critique), de suivre la finale de la Ligue des Champions dans les meilleures conditions sans être au stade (d’autant plus que Canal+, ici à la réalisation, a mis les petits plats dans les grands pour l’occasion) ou de voir la suite des aventures de Jonathan Cohen dans Le Flambeau (et de découvrir l’incroyable Patoche de Kad Merad), un abonnement à Canal+ pourrait vous intéresser, au moins le temps de tout regarder.

Seulement voilà, on a souvent peur de s’abonner à Canal+ et d’être coincé par un engagement. Voilà la raison de notre article, voici une petite sélection d’astuces pour s’abonner de manière la plus maline possible à Canal+ afin de profiter du contenu qui y est proposé uniquement pendant la durée de son choix et idéalement au prix le plus bas.

Image fournie par Canal+ et Dolby pour illustrer l’expérimentation. // Source : Canal+

Optez pour une formule sans engagement : peu mis en avant sur le site officiel de Canal+, qui préfèrent ses offres avec engagement, les abonnements sans engagement sont certes légèrement plus chers de quelques euros, mais vous laissent partir quand vous le souhaitez au lieu de vous engager 2 ans. Si vous souhaitez réduire au maximum les frais, optez pour la formule Canal+ & Disney+ à 24,99 euros. De quoi regarder la finale entre Liverpool et le Real et de très nombreux films sur Canal, mais aussi profiter des films et séries Marvel, Pixar ou encore Star Wars (dont la toute récente Obi-Wan Kenobi) chez Disney+. Vous n’aurez peut-être pas assez de temps en un mois, finalement.

Si vous avez moins de 26 ans, n'oubliez surtout pas vos -50% : si vous optez pour une formule sans engagement, une petite case à cocher vous permet de réduire la facture de moitié si vous avez moins de 26 ans. Il vous suffit d'envoyer votre carte d'identité (astuce : ça marche aussi avec un petit frère ou une petite sœur 😉).

