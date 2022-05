La nouvelle bande-annonce d’Hogwarts Legacy : L’héritage de Poudlard met l’accent sur la version PlayStation 5. Retour haptique, audio 3D ou chargements ultra rapides, voici les dernières informations.

Hogwarts Legacy : L’héritage de Poudlard reprend enfin sa communication après la longue présentation du 18 mars 2022. Cette fois-ci, le jeu qui se déroule dans l’univers d’Harry Potter vante les mérites de la version PS5 à travers une vidéo partagée le 24 mai 2022 sur le PlayStation Blog.

Les détenteurs de PS5 devraient avoir divers avantages sur Hogwarts Legacy grâce à l’excellente manette DualSense. Avec des retours haptiques (une technologie qui reproduit des sensations de toucher réelles sur la manette) et les gâchettes adaptatives réagissant lors de l’utilisation de sorts, en plus d’un festival de couleurs au niveau des LED et de sons qui sortent du haut-parleur.

La puissance de la PS5 en elle-même sera exploitée à son maximum, permettant un affichage en 4K sur les écrans compatibles et des modes Fidélité et Performances. L’audio 3D sera également mise à contribution, tandis que les chargements devraient eux être réduits au minimum grâce au SSD. Bref, rien de véritablement inédit, mais l’expérience sera forcément meilleure que sur PS4.

Attendu à la fin de l’année 2022, Hogwarts Legacy : l’Héritage de Poudlard plongera les joueurs dans l’univers du plus célèbre sorcier à lunettes. Le jeu se déroule à la fin du 19ème siècle, plus précisément le 1er septembre 1890. On incarne un élève de Poudlard qui doit entrer directement en 5ème année et qui contrôle une forme de magie ancienne très rare. Le titre dévoile aujourd’hui certaines de ses fonctionnalités next-gen.

Vous pouvez lancer de la magie dans Hogwarts Legacy grâce à la DualSense

Grâce aux manettes DualSense, les joueurs et joueuses devraient pouvoir faire varier la puissance des sorts, et ressentir la force de ces derniers par l’intermédiaire des retours haptiques. Ces sensations ne seront activées que du côté droit de la manette, car notre personnage est droitier. Nous ignorons pour le moment si une option « gaucher s» sera disponible dans le jeu. Avalanche Software et Portkey Games déclarent à ce sujet sur le blog PlayStation : « La DualSense deviendra ainsi une véritable extension de votre baguette dans le jeu. Lorsque vous parerez un sortilège avec Protego, vous ressentirez le crépitement de la magie absorbée par le charme du Bouclier.»

Mais ce n’est pas tout : le vol, le cri des créatures et des mandragores ou encore l’utilisation du pilon pour les potions seront totalement retranscrits en jeu. La manette va aussi s’éclairer de façon différente lorsqu’on lancera un sort — elle s’éclairera aux couleurs de la maison à laquelle on appartient : bleu et bronze pour Serdaigle, écarlate et or pour Gryffondor, vert et argent pour Serpentard, jaune et noir pour Poufsouffle.

Technologie audio et performance

Hogwarts Legacy tirera partie de la PlayStation 5 en affichant des décors a couper le souffle, des personnages et des effets en 4K. Le jeu proposera un mode fidélité et un mode performance, à activer selon nos préférences.

« Grâce au crépitement des flammes lorsque vous lancez Incendio, au bouillonnement des potions dans les chaudrons et aux paysages sonores uniques des différents environnements, vous aurez véritablement l’impression d’y être. Et si vous jouez sans casque, vous profiterez de sons immersifs supplémentaires grâce au haut-parleur de la manette DualSense. Vous entendrez notamment le battement des ailes d’un hippogriffe, ou encore les différents effets des sortilèges que vous lancerez », concluent les développeurs sur le site PlayStation Blog, en vantant la technologie audio 3D Tempest de la PS5 et la carte SSD.

Plus que quelques mois à patienter avant de jeter des sorts à vos amis. En effet, Hogwarts Legacy devrait être disponible à la fin de l’année 2022 et cela va très certainement ravir de nombreux fans.