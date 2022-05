La nouvelle série Disney+ se déroulant dans l’univers de Star Wars est à nos portes, et cette fois-ci c’est Obi Wan Kenobi qui en est la vedette. L’occasion de revenir sur l’histoire du personnage, de sa jeunesse auprès de Qui-Gon Jinn à sa mort entre les mains de Dark Vador.

Depuis son acquisition par Disney en 2012, la licence Star Wars a connu bien des changements. Sous la houlette de Kathleen Kennedy, elle s’est étoffée de la bagatelle de 5 films (une nouvelle trilogie et deux spin offs), deux séries (The Mandalorian et The Book of Boba Fett), une série animée (The Bad Batch) ainsi que quelques autres projets annexes (Star Wars Vision par exemple).

Disney ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Une tripotée de séries sont d’ores et déjà en préparation. Ashoka Tano, Cassian Andor, Lando Calrissian, ou encore un remake de la série animée A droid story (dont nous vous avons parlé pas plus tard qu’il y a quelques jours) ne sont que quelques-uns des exemples de ce qui nous attend.

Mais avant cela, c’est un autre personnage, et non des moindres, qui a le droit à sa propre série : Obi Wan Kenobi. Le célèbre chevalier Jedi, maître d’Anakin et Luke Skywalker s’en revient à partir du 27 mai prochain, le temps de six épisodes. Pour l’occasion, nous avons décidé de revenir en détail sur la carrière de ce personnage à l’histoire fascinante.

Note : à la suite du rachat de la licence par Disney, un grand ménage a été fait afin de définir ce qui est canonique de ce qui ne l’est pas. La grande majorité des évènements décrits dans les romans, comics et autres contenus de l’univers étendu ont été rendus caducs, et ont rejoint ce que l’on nomme désormais l’univers Légendes. Nous laisserons donc ces données de côté pour cet article afin de nous concentrer sur l’univers Commun, qui représente à l’heure actuelle le canon de la série.

The apprentice

Les origines d’Obi-Wan Kenobi sont peu développées dans l’univers Commun. On sait toutefois qu’il est né sur la planète Stewjon, un monde assez oubliable, et qu’il fut repéré très jeune par les Jedi, vers ses 6 mois. Oui, dans Star Wars, la valeur n’attend définitivement pas le nombre des années.

C’est donc très jeune qu’il commence sa formation au Temple Jedi sur Coruscant, et qu’un certain Yoda lui enseigne les bases de la philosophie Jedi. Il est très rapidement confié à la garde de Qui-Gon Jinn qui en fait son apprenti et poursuit son apprentissage.

À ses 15 ans, Obi-Wan et Qui-Gon sont envoyés sur Mandalore afin de protéger Satine Kryze, la dirigeante des lieux menacée par des insurgés. Une année durant, il la protège de différents attentats, lui sauvant la vie à plusieurs reprises. Une période durant laquelle leurs sentiments se développeront vers un amour qui ne se concrétisera jamais, Obi-Wan quittant Mandalore afin de poursuivre son entraînement Jedi.

Aux côtés de Qui-Gon Jinn, il développe ses capacités de Jedi, et apprend les rouages de la politique galactique, faisant de lui un redoutable agent de terrain, aussi bon négociateur que féroce combattant. Formant un duo tonitruant avec son mentor, il est l’envoyé de choix des Jedi pour les missions complexes, et c’est ainsi qu’il se trouve à 25 ans sur Naboo, à l’aube des événements dépeints par La Menace Fantôme.

Obi-Wan et Anakin : une amitié en Beskar forgé

Les choses se précipitent pour Obi-Wan durant La Menace Fantôme. En quelques jours, il perd son maître des mains de Darth Maul, envoie ad patres le dit sieur Maul et devient Chevalier Jedi pour ses faits d’armes durant la guerre de Naboo. Il hérite aussi au passage du nouvel apprenti de feu Qui-Gon Jinn, un certain Anakin, par fidélité envers son ancien maître et ce, malgré la désapprobation du Conseil Jedi et la réticence de Yoda.

La décennie suivante voit se développer une relation solide entre le jeune maître et son non moins jeune apprenti. L’Attaque des Clones, puis la série animée The Clone Wars permettent de découvrir à quel point Anakin et Obi-Wan forment une équipe soudée et puissante. Se sauvant la vie mutuellement un nombre de fois incalculable, ils développent une amitié solide basée sur un respect mutuel.

La Guerre des Clones est particulièrement éprouvante pour Obi-Wan qui combat sur le front en tant que commandant du 212ème bataillon de la République Galactique. Durant cette période, il se confronte à nouveau à Darth Maul, revenu d’entre les morts grâce au pouvoir du côté obscur. Après lui avoir enlevé son maître sur Naboo, le Sith tuera sous ses yeux son amour de toujours, Satine Kryze, afin d’essayer de la faire basculer du Côté Obscur.

Law and Order (66)

Les événements de la Revanche des Sith marquent la fin de l’amitié entre Anakin et Obi-Wan, et la chute de la république. Corrompu par le sénateur Palpatine, aka Darth Sidious, rongé par ses peurs, en particulier celle de perdre la femme qu’il aime, Anakin cède au Côté Obscur et trahi toutes ses valeurs en exterminant la jeune génération de Jedi. L’Ordre 66, lancé par Palpatine, signe le glas des chevaliers et des grands maîtres qui se font décimer par l’armée des clones.

Obi-Wan, qui a échappé à la mort après son duel contre le général Grievous, regagne Coruscant et se dissimule à bord du vaisseau d’Amidala, en route pour rejoindre Anakin. C’est ainsi qu’il arrive sur la planète Mustafar où il rencontre pour la dernière fois son ancien élève. Incapable de le raisonner, il affronte Anakin en duel, et le vainc après une dernière passe d’armes qui laisse le jeune homme à terre, sans bras ni jambes, et lentement dévoré par de la roche en fusion…

Seul sur le sable

Trahi par son meilleur ami, traqué par le régime qui se fait désormais appeler l’Empire, Obi-Wan s’érige en leader des Jedi survivants, et commence à organiser la Rébellion avec ses alliés. Ayant sauvé les jumeaux d’Anakin, il décide se consacrer à la protection de Luke sur Tatooine tandis que Leïa est confiée au sénateur Organa sur Coruscant. Il s’installe alors sur la planète et vit en ermite sous le nom de Ben Kenobi.

Durant 19 ans il vit seul et protège, dans l’ombre, le jeune Luke des dangers du monde extérieur. La série animée Star Wars Rebels nous révèle quelques bribes d’information sur cette période d’exil, notamment l’existence d’une troisième et dernière confrontation entre Darth Maul et Obi-Wan au terme de laquelle Maul se réconcilie avec son ennemi de toujours, après avoir eu la confirmation que Luke était l’élu censé rééquilibrer la Force.

Son exil prend fin durant les évènements racontés par Un nouvel espoir. Contacté par le jeune Luke, il embarque à ses côtés pour aller sauver la princesse Leïa et contrer les plans de Palpatine. C’est durant le sauvetage de la princesse sur l’Étoile Noire qu’il croise la route de Dark Vador et se sacrifie pour laisser à la jeune génération (le fameux nouvel espoir du titre) une chance de fuir.

Ce sacrifice ne signifie pas pour autant la fin d’Obi-Wan. Ayant toujours un coup d’avance, il a utilisé une vieille (et pratique) technique Jedi afin de devenir un fantôme de la force. Il réapparaît ainsi dans les deux épisodes suivants le temps de donner quelques conseils à Luke, et l’aider à rééquilibrer la Force.

Découvrez la série Obi-Wan Kenobi sur Disney+ à partir du 27 mai

Pour sa série consacrée à Obi-Wan, Disney+ a décidé d’explorer une partie méconnue de l’histoire du maître Jedi : son exil sur Tatooine. Située entre les événements de la Revanche des Siths et ceux d’Un nouvel espoir (les épisodes III et IV), l’histoire narrée ici nous présente un Obi-Wan Kenobi vieillissant qui devra faire face aux conséquences de la déchéance de son ancien apprenti.

Traqué par les sbires de Dark Vador, et notamment le Grand Inquisiteur (déjà aperçu dans la série animée Star Wars Rebels), il devra sauver sa peau tout en prenant garde à ce que le jeune Luke ne soit pas découvert.

Ewan McGregor et Hayden Christensen reprennent leurs rôle d’Obi-Wan et Dark Vador, rejoints par un casting trois étoiles (Joel Edgerton, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Friend), tandis que Deborah Show, réalisatrice de deux épisodes de The Mandalorian et de séries comme Jessica Jones, Better Call Saul ou American Gods se chargera de la réalisation de l’intégralité des épisodes.

Les deux premiers épisodes d’Obi-Wan Kenobi sont d’ores et déjà disponibles sur Disney+ et les quatre épisodes suivants seront diffusés dans les semaines qui viennent à raison d’un épisode par semaine. Pour en profiter, rien de compliqué puisqu’il vous suffit de posséder un abonnement à Disney+. Ce dernier est disponible pour 8,99 euros par mois, ou 89,90 euros à l’année.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.