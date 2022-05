Un artiste s’est amusé à créer une démo inspirée de Cyberpunk 2077 sous Unreal Engine 5. De quoi faire naître des regrets par rapport au jeu sorti en décembre 2020.

À quoi aurait ressemblé Cyberpunk 2077 avec des graphismes à la hauteur des nombreuses promesses de CD Projekt Red ? Ce court clip d’une poignée de secondes risque de faire naître des regrets chez celles et ceux qui ont beaucoup (trop) fantasmé sur les bandes-annonces du RPG. Réalisé par Saher Tarek et publié le 10 mai, il montre un environnement inspiré de Cyberpunk 2077, conçu grâce au prometteur moteur Unreal Engine 5 (le jeu de base s’appuie sur le REDengine 4).

Le résultat est forcément impressionnant. Tout est magnifique dans cette vidéo : le niveau de détails, les reflets, l’éclairage, les animations… Tout concourt à une ambiance beaucoup plus immersive, même si on pourra noter que les rues sont aussi vides que celles de Cyberpunk 2077. « Cyberpunk 2077 aurait dû être comme ça… », souffle l’utilisateur Kirmm dans les commentaires. Où Saher Tarek précise qu’il s’agit bien d’une séquence en temps réel.

Ce Cyberpunk 2077 est magnifique

Il faut bien évidemment garder à l’esprit qu’un tel rendu est difficile à atteindre pour un jeu complet. Il s’agit ici d’une démo technique qui n’a aucune contrainte de gameplay et peut, dès lors, tout miser sur la partie visuelle. Il n’empêche, on rêverait de jouer à Cyberpunk 2077 dans ces conditions, rien que pour oublier les nombreux problèmes techniques essuyés par le RPG depuis son lancement.

Les ambitions graphiques de Cyberpunk 2077 ont été inhibées, sinon tuées, par la volonté de CD Projekt Red de proposer le jeu sur un maximum de plateformes : de la toute première PS4, sortie en 2013, aux PC les plus puissants. Cette stratégie, compréhensible d’un point de vue commercial, a poussé les développeurs à faire des concessions. Ce piège a surtout servi d’exemple à ne pas reproduire, en témoigne le choix de Warner Bros. d’annuler les versions PS4 et Xbox One de Gotham Knights pour offrir « la meilleure expérience de jeu possible ».

Le faux Cyberpunk 2077 Le vrai Cyberpunk 2077

Pour rappel, CD Projekt Red a assumé ses erreurs et a multiplié les mises à jour permettant de corriger les bugs. Aujourd’hui, la firme polonaise estime que Cyberpunk 2077 est dans « un état satisfaisant » — on ne partage pas ce sentiment après avoir joué aux versions Xbox Series X et PlayStation 5 (les consoles les plus puissantes).

Cette vidéo devrait par ailleurs conforter CD Projekt Red, qui a décidé de développer les prochains épisodes de la saga The Witcher avec l’Unreal Engine 5. L’outil d’Epic Games, majoritairement utilisé dans l’industrie, facilitera peut-être la tâche des développeurs. Pour Cyberpunk 2077, hélas, il est trop tard.