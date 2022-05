Sony dévoile la liste des jeux qui seront intégrés dans son nouveau PlayStation Plus… Et il y a du très lourd ! Voici les titres incontournables qui y figurent.

Le nouveau PlayStation Plus arrivera le 22 juin 2022 en France et il était temps pour Sony de nous dévoiler plus de détails sur les nouveautés incluses. Le 16 mai 2022, Sony a enfin montré une partie du catalogue de son nouveau PlayStation Plus, qui sera accessible via les paliers les plus onéreux de ce nouveau service. Une grande partie des jeux provient d’Ubisoft+ Classics, car l’éditeur va enfin amener Ubisoft+ sur les consoles de Sony dans un futur proche (les modalités restent à définir).

Le nouveau PlayStation Plus de Sony comptera des jeux d’exception, dont certains sont exclusifs à la console. Il y en a pour tous les goûts : que vous soyez un gamer avide de sensations fortes, amateur d‘exploration ou plutôt un joueur qui aime prendre le temps de découvrir de vastes mondes regorgeant de mystères, les 6 jeux qui suivent devraient vous ravir.

Dans cet article, vous trouverez les incontournables – ces titres que chaque propriétaire de Playstation devrait connaître.

Logo PlayStation Plus. // Source : Sony

Shadow of The Colossus

Stupéfiant, incroyable, majestueux, surréaliste : les adjectifs ne manquent pas quand il est question d’évoquer Shadow of the Colossus. Dans ce jeu, vous incarnerez Wander, un personnage au visage atterré, qui se rend dans un endroit nommé Les Terres Interdites. Là-bas, le jeune homme signe un pacte avec Dormin, une entité mystérieuse qui lui promet la résurrection de sa bien-aimée. En échange, celui-ci devra tuer seize créatures titanesques et légendaires.

À la fin de chaque combat, une cinématique indique le prochain colosse à abattre. Le vaste monde perdu qu’arpentera Wander est entièrement silencieux, même très mystérieux. Les seuls êtres vivants visibles à l’exception de son destrier nommé Agro et des colosses sont des lézards qui courent sur les murs de pierre et dans l’herbe, ainsi qu’un grand oiseau qui suit parfois le personnage quand celui-ci se déplace à cheval.

Shadow of the Colossus. // Source : Sony

Ce jeu à l’histoire touchante, dont le game design ingénieux et atypique marqua l’histoire du jeu vidéo à tout jamais, sera disponible sur le Playstation Plus. D’ailleurs, on préfère vous avertir : mettez-vous dans les conditions nécessaires, car ce que vous allez vivre sur Shadow of the Colossus est une expérience hors du commun.

Ghost of Tsushima

Avec Ghost of Tsushima, les créateurs du jeu se sont basés sur des faits historiques et plus particulièrement sur la première tentative d’invasion mongole. Après avoir envahi la Corée en 1231, les Mongols, sous les ordres de Khothun Khan, tentèrent d’envahir le Japon. Après avoir traversé le détroit de Tsushima qui sépare le continent asiatique de l’archipel japonais, les Mongols attaquent l’île coupée en deux par la baie d’Aso.

Grâce à Ghost of Tsushima, Sony nous plonge au cœur du japon féodal. On incarne le samouraï Jin Sakai, qui doit libérer son oncle et Tsushima de l’invasion mongole. Le jeu nous offre un visuel époustouflant et une ambiance unique.

Ghost of Tsushima. // Source : Sony

Demon’s Souls

Demon’s Souls est l’un des jeux les plus difficiles de cette génération, avec le fameux Elden Ring. Tout débute par une cinématique magnifique, puis on lance la partie. Avant même de commencer à jouer, il faut créer son personnage, sa classe, son apparence. Lorsque l’histoire débute, vous mourrez inévitablement lors d’une scène d’évasion de prison et où les commandes de jeu sont introduites.

Demon’s Souls. // Source : Sony

Une fois dans le jeu, on remarque tout de suite l’aura que dégage l’univers : maléfique, sombre et démoniaque. Depuis très longtemps, le royaume de Boletaria vit sous la menace de l’Ancien, une entité divine capable de lever et de dresser des armées de démons. Durant un conflit antérieur, ceux qu’on nomme les Monumentals, des moines spécialisés dans l’art du transport d’âmes, parvinrent à mettre l’Ancien hors d’état de nuire.

Depuis, ils travaillent à la réunification du royaume grâce à des Archipierres qui téléportent des corps et des âmes dans cinq régions dirigées par des alliés. La situation est critique : l’Ancien s’est réveillé depuis que le Roi Allant lui a donné son allégeance. Malheureusement, Boletaria est encerclé par un brouillard impénétrable. Les dirigeants des cinq régions ont été damnés. Une nouvelle invasion de démons fait rage et la plupart des habitants sont devenus fous. Le Roi Allant règne maintenant sur un chaos.

Death Stranding

À travers son univers multipliant les couches de lecture et de mystères, Hideo Kojima nous dévoile un Death Stranding époustouflant. Dans ce jeu, de mystérieuses explosions se sont produites sur Terre, elles ont déclenché une série d’événements surnaturels connus sous le nom de Death Stranding. Désormais, des créatures surnaturelles hantent la planète et l’espèce humaine est au bord de l’extinction. Ce sera à Sam Porter Bridges, personnage principal du jeu, et livreur hyper doué atteint d’une malédiction étrange, de sauver l’Amérique en reconnectant différentes régions.

Death Stranding. // Source : Kojima Productions

Marvel’s Spider Man

Marvel’s Spider Man est un jeu très dynamique et fortement inspiré par le cinéma hollywoodien. Autant de raisons de se laisser séduire par cette ville de New York si charmante, et par ce monde aux personnages attachants. Il est sans doute le digne hériter du jeu Batman Arkham. À travers un open World truffé de missions secondaires, le jeu nous pousse et nous incite constamment à l’exploration. Pour avancer dans l’aventure, il faudra alterner entre les différentes quêtes annexes et récupérer différents types de jetons indispensables pour améliorer ses capacités ou en acquérir de nouvelles, mais aussi obtenir des gadgets ainsi que des costumes.

Marvel’s Spider-Man. // Source : Sony Interactive Entertainment

Assassin’s Creed Valhala

Avec des paysages sublimes, des dialogues riches en anecdotes, de multiples possibilités de réponses et surtout un scénario époustouflant, Assassin’s Creed Valhala offre un apport culturel conséquent pour tout amateur de mythologie nordique. Dans cet opus, vous incarnerez Eivor l’ami des loups. Le païen devra construire des alliances et tisser des liens avec de nombreux personnages tels que les fils de Ragnar, parcourir la Norvège et l’Angleterre du 9e siècle, et même rencontrer le roi Alfred de Wessex. Par le biais d’une chamane, Thor, Loki et Odin sont aussi présents dans le jeu. Vous pourrez alterner entre Eivor et Odin, le Père de tous, dans une série de quêtes uniques.