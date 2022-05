Chaque mois, Sony brade des jeux sur le PS Store. Ce mois de mai risque de vous faire craquer. PlayStation vient en effet de lancer le 11 mai 2022 des offres « Prolongez l’Expérience ». Au menu : des promos pouvant grimper jusqu’à moins -90 % sur des éditions Deluxe et Ultimate de certains jeux.

Les offres « Prolongez l’Expérience » débarquent sur le PlayStation Store en ce 11 mai 2022. Au programme : des réductions sur certaines éditions Deluxe et Ultimate, mais aussi sur des Season Pass et d’autres extensions. Vous avez jusqu’au 25 mai à 23h59 pour profiter de ces offres et vous faire plaisir. On a sélectionné pour vous 3 jeux qui pourraient vous intéresser.

Get more for less in PlayStation Store’s Extended Play promotion, with discounts on deluxe editions, add-ons and season passes. Full details: https://t.co/ZwCV2WUZy1 pic.twitter.com/bhW7s2eY7u — PlayStation (@PlayStation) May 10, 2022

Assassin’s Creed Valhalla

Avec son écriture et son scénario de qualité, Assassin’s Creed Valhalla reste dans la même lignée ces deux prédécesseurs : Origins et Odyssey. On y incarne le viking Eivor (homme ou femme), l’ami des loups, qui arpente les terres de Mercie pour nouer des alliances avec le Clan du grand Corbeau.

Assassin’s Creed Valhalla // Source : Ubisoft

Le jeu nous offre des paysages sublimes, des dialogues riches en anecdotes, de multiples possibilités de réponses et un apport culturel conséquent pour tout amateur de mythologie nordique. Durant son périple, Eivor va construire des alliances et tisser des liens avec les fils de Ragnar, et même rencontrer le roi Alfred de Wessex. On peut aussi y incarner Odin, le père de tous et visiter le royaume d’Asgard !

Même si, le jeu s’éloigne tout de même des premiers Assassin’s Creed au niveau du gameplay et des ajouts liés à la mythologie, bonne nouvelle : la lame secrète fait enfin son retour ! Le journal de quêtes ne déborde jamais puisque la majorité des quêtes annexes se manifeste sous forme de petits événements assez courts, qui ne viendront donc pas vous détourner de votre objectif principal. L’exploration adopte très certainement le meilleur modèle de toute la série notamment avec sa map qui se veut plus aérée et intéressante à parcourir. Le jeu en version Deluxe PS4 & PS5 est à 35,99 € au lieu de 89,99 € (-60%).

Deathloop

Deathloop est à la fois un jeu d’enquêtes et un FPS solo doté d’un mode multi. Le jeu vous offre un grand sentiment de liberté. Il y existe quatre grandes cartes — qui regorgent de secrets, de raccourcis et de multiples moyens pour arriver à vos fins.

Deathloop // Source : Capture PS5

Cet aspect open-world permet aux joueurs de multiplier les approches, de tester beaucoup de choses et de découvrir plein d’éléments. L’agencement à l’intérieur des niveaux diffère en fonction du moment de la journée, comme dans Read Dead Redemption 2 : certains endroits bloqués ou ouverts à telle heure, des PNJ sont présents ou non.

Les cartes sont truffées de recoins et de zones à débloquer, à la manière d’un Elden Ring encore une fois. Cela donne un monde riche et profond avec un travail remarquable et impressionnant sur la narration environnementale. Le jeu est à 44,99 € au lieu de 89,99 € (-50%).

Marvel’s Spider-Man

Un jeu très dynamique et fortement inspirée par le cinéma hollywoodien, autant de raisons de se laisser séduire par cette ville de New-York si charmante, et par ce monde aux personnages attachants. Marvel’s Spider-Man est sans doute le digne hériter du jeu Batman Arkham. À travers un open World truffé de missions secondaires, le jeu nous pousse et nous incite constamment à l’exploration — pour avancer dans l’aventure, il faudra alterner entre les différentes quêtes annexes et récupérer différents types de jetons indispensables pour améliorer ses capacités ou en acquérir de nouvelles, mais aussi obtenir des gadgets ainsi que des costumes.

Marvel’s Spider-Man // Source : Sony Interactive Entertainment

Visuellement et scénaristiquement, Marvel’s Spider-Man est une vraie réussite. L’édition Game of the Year (qui comprend le season pass notamment) est à 19,99 € au lieu de 44,99 € (-60%).