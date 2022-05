Electronic Arts développe une nouvelle adaptation du Seigneur des Anneaux. Mais il n’y a pas de quoi se réjouir : il s’agira d’un jeu mobile, axé sur la collection.

2022 marquera le retour au premier plan de la saga culte Le Seigneur des Anneaux. Vous n’êtes pas sans savoir que la plateforme Amazon Prime Video diffusera, en septembre, la série Les Anneaux de pouvoir, basée sur l’œuvre de J. R. R. Tolkien. Et, comme on pouvait s’y attendre, un éditeur de jeu vidéo saisit cette opportunité pour lancer une adaptation pour faire de l’argent. Cet éditeur, c’est Electronic Arts : le studio annonce, dans un communiqué publié le 9 mai, Le Seigneur des Anneaux : Héros de la Terre du Milieu, développé par Capital Games.

Néanmoins, ne bondissez pas de joie trop vite. Le Seigneur des Anneaux : Héros de la Terre du Milieu prendra la forme d’un jeu mobile gratuit, qui bénéficiera d’une phase de test dès cet été. On s’attend à un business model qui consistera à appâter les fans en les faisant payer pour collectionner les figures emblématiques de la licence. « Un système de collection très riche et une grande sélection de personnages », nous promet-on.

Un simple artwork pour annoncer ce futur jeu mobile // Source : EA

On veut un vrai jeu vidéo Le Seigneur des Anneaux !

En termes de gameplay, Le Seigneur des Anneaux : Héros de la Terre du Milieu s’articula autour de combats au tour par tour qui permettront de (re)découvrir certains événements emblématiques — grâce à une narration immersive. Sur la forme, on s’attend donc à une production bien emballée, pensée pour mettre en avant les différentes facettes du Seigneur des Anneaux, ainsi que du Hobbit.

L’expérience devrait se rapprocher de Star Wars : Héros de la Galaxie, autre adaptation signée par le studio Capital Games. Electronic Arts aurait tort de ne pas capitaliser sur les forces de ce jeu mobile, qui a généré plus d’un milliard de dollars depuis son lancement en 2015 — selon Pocket Gamer. On peut dépenser jusqu’à 99,99 € pour accélérer sa progression dans un titre qui mise aussi sur la collection pour fidéliser. À nos yeux, il repose sur des mécaniques bien huilées, pensées pour nous voler notre temps — et/ou notre argent. Dans notre avis, on était d’ailleurs prophète : « Bien joué EA : en plus, il te suffit de remplacer les skins Star Wars par ceux d’une autre licence forte pour voler le temps d’un autre public. »

Dans un monde idéal, on préférerait voir Electronic Arts se lancer dans la mise en chantier d’un projet bien plus ambitieux, comme il l’a fait ces dernières années avec Star Wars (on rappelle que Star Wars Jedi: Fallen Order est excellent). C’est d’autant plus vrai que la multinationale a multiplié les adaptations au début des années 2000.

Electronic Arts a proposé :

Le Seigneur des Anneaux : L’âge des conquêtes en 2009 (PS3, Xbox 360, PC, Nintendo DS) ;

Le Seigneur des Anneaux : La Bataille pour la Terre du Milieu II en 2006 (Xbox 360, PC) ;

Le Seigneur des Anneaux : La Bataille pour la Terre du Milieu en 2004 (PC) ;

Le Seigneur des Anneaux : Le Tiers-Âge en 2004 (GameCube, PS2, Xbox et Game Boy Advance) ;

Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du roi en 2003 (GameCube, PS2, Xbox, GBA et PC) ;

Le Seigneur des anneaux : Les Deux Tours en 2002 (GameCube, PS2, Xbox et GBA).

Pour un jeu vidéo plus attractif, les regards sont tournés vers Nacon et Deadalic, qui travaillent sur Le Seigneur des Anneaux : Gollum. Il est attendu pour cette année sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch et PC.