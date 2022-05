Avant de disparaître, l’éditeur THQ avait fait fabriquer une Wii en or pour l’offrir à la reine d’Angleterre. Cette console unique est aujourd’hui en vente aux enchères.

Le saviez-vous ? La reine Élisabeth II a bien failli recevoir une Nintendo Wii en or. Avant de disparaître du marché des jeux vidéo, l’éditeur THQ avait organisé une campagne marketing audacieuse pour promouvoir BIG Family Games, une compilation de mini-jeux conviviaux. Elle consistait à envoyer une console spéciale à la souveraine anglaise, pour récompenser « la famille la plus importante du pays » et lui permettre d’apprécier le jeu.

Hélas, la Wii en question n’est jamais arrivée entre les mains de la reine, pour des questions de sécurité liées aux cadeaux à destination de Buckingham Palace. Si elle est longtemps tombée dans l’oubli, elle est désormais disponible aux enchères, a fait savoir Kotaku dans un article publié le 5 mai. Pour l’heure, six propositions ont été récoltées et l’objet est affiché à 2 000 $, soit 1 900 € (avec un prix de départ de 1 500 $).

La Golden Wii. // Source : goldin

Une Wii en or pour la souveraine

On n’aurait sans doute jamais entendu parler de cette Wii royale sans un collectionneur, qui avait fait son acquisition auprès d’un ancien employé de THQ — l’entreprise est tombée en faillite en 2012. L’intéressé a ensuite voulu s’en débarrasser en passant par eBay, sauf que les règles de la plateforme empêchent aujourd’hui un petit vendeur de proposer un objet à un prix exorbitant (300 000 $, dans le cas de cette Wii). Il a donc trouvé une alternative : le site goldin.

La description de la console est susceptible d’attirer les collectionneurs les plus fortunés : « Voici The Golden Wii, la Wii de collection ultime, créée spécifiquement pour Sa Majesté la Reine dans un but marketing malheureusement inachevé. La console et sa manette sont toutes deux plaquées en or 24 carats. » En revanche, l’état n’est pas irréprochable : la Wiimote, plus particulièrement, affiche quelques griffures disgracieuses. Le lot comprend bien évidemment les câbles et les capteurs permettant à la Wii de fonctionner, ainsi qu’un certificat d’authenticité. Par ailleurs, une copie du jeu vidéo BIG Family Games est fournie.

La Wiimote aussi a eu droit à ce revêtement. // Source : goldin

Les enchères seront clôturées le dimanche 22 mai et on se demande à combien pourrait partir cette Golden Wii à l’histoire vraiment atypique. A priori, le futur acheteur devra dépenser bien plus que 2 000 $ pour ajouter cette pièce à sa collection.