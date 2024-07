Lecture Zen Résumer l'article

Nintendo a annoncé ne plus prendre plus en charge les réparations de la Wii U, faute de stock de pièces détachées. Le dernier clou est enfoncé dans le cercueil de l’une des pires consoles.

Cette fois, c’est vraiment la fin : le dernier clou a été enfoncé dans le cercueil de la Wii U, comme on peut le découvrir sur le compte Twitter japonais de Nintendo. Dans un message partagé le 4 juillet 2024, l’entreprise officialise la fin des réparations de la console sortie en 2012 et qui n’a jamais vraiment trouvé son public.

« Comme les pièces nécessaires aux réparations ne sont plus en stock, nous ne faisons plus d’interventions sur la Wii U et ses accessoires depuis le 3 juillet », stipule Nintendo. Un communiqué datant de mai 2023 avait déjà évoqué cette échéance, mais sans donner de date précise. Il mentionnait que le « délai de conservation des pièces de rechange stipulé dans le Règlement du service de réparation » était écoulé. Désormais, Nintendo n’est plus en mesure de réparer une Wii U.

La Nintendo Wii U. // Source : Nintendo

La Wii U est définitivement morte et enterrée

Le fait que le SAV de la Wii U ne soit plus opéré par Nintendo signifie que la console est officiellement devenue obsolète. Quand on va sur la page française dédiée aux réparations, on peut constater que la Wii U ne fait plus partie des produits couverts. Il y a la Switch (tous les modèles), la 2DS, la New 2DS XL, les Joy-Con, la 3DS (tous les modèles) et d’autres produits moins évidents (exemple : le jeu Mario Kart Live). Il restera toujours les réparateurs tiers si vous avez un problème, mais sans assurance à 100 % que tout rentrera bien dans l’ordre.

Il n’y a plus de SAV pour la Wii U en France. // Source : Capture d’écran

On rappelle que la Wii U n’est plus en production depuis 2017, cinq ans seulement après son lancement. Il s’agit d’un échec historique pour Nintendo, avec moins de 14 millions d’exemplaires vendus. C’est plus de dix fois moins que la Switch (141 millions) et beaucoup, beaucoup moins que la Wii (101 millions). La Wii U, boudée dès son lancement en raison d’un concept qui n’a pas été compris (une manette dotée d’un immense écran), est une vraie anomalie. Elle aurait pu précipiter la chute de Nintendo, qui pouvait compter sur la 3DS pour compenser.

L’arrêt de la production a été suivi de la fermeture de l’eShop (pour les achats) puis de la fin des services en ligne (pour jouer à Mario Kart 8 à distance). Nintendo s’est donc arrangé pour prolonger au mieux la vie de la Wii U, en dépit d’un public restreint. Sans connexion internet, sans nouveauté au catalogue et sans SAV, la Wii U part à la retraite. Même si on peut encore en trouver des modèles neufs en magasin.

