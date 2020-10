Elle n'est plus produite aujourd'hui, mais son lancement il y a 14 ans a opéré un tournant dans le monde des consoles de salon. La Wii a ouvert cet univers à un public large. Vous y avez peut-être déjà joué, mais savez-vous pourquoi elle a été nommée ainsi ?

Elle fêtera son 14e anniversaire le 19 novembre prochain : la Wii a sans conteste contribué à ouvrir l’univers des consoles de salon à un public large. Avec plus de 101 millions d’unités vendues, la console sortie par Nintendo (la plus petite console de salon jamais sortie par le fabricant) en 2006 a rencontré un succès incontestable. Au fait, pourquoi avoir choisi de la baptiser « Wii » ?

L’explication a été apportée par Nintendo au moment de la présentation du produit. Engadget a relayé les propos du constructeur en avril 2006. Si le nom de la console sonne comme « we », c’est-à-dire « nous » en anglais, ce n’est pas un hasard. « Wii ressemble à ‘we’, ce qui souligne que cette console est pour tout le monde. Les gens du monde entier peuvent se souvenir facilement de la Wii, quelle que soit la langue qu’ils parlent. Pas de confusion. Pas besoin d’abréviation. Juste Wii », justifiait alors Nintendo.

Les deux « ii », une référence aux manettes

L’explication du nom pourrait s’arrêter là. Mais Nintendo ne s’est pas uniquement contenté de faire passer le message que sa console était grand public en optant pour le nom « Wii ». Les deux voyelles qui composent le mot ont une valeur symbolique et figurative. « La Wii a une orthographe distinctive ‘ii’ qui symbolise à la fois les manettes uniques [ndlr : la télécommande Wii et le Nunchuck] et les gens qui se rassemblent pour jouer. Et la Wii, en tant que nom et console, apporte quelque chose de révolutionnaire au monde des jeux vidéo qui la distingue du reste », détaillait Nintendo en 2006.

Avant d’officialiser le nom de la console, Nintendo avait présenté son futur produit sous le nom de code « Revolution », peu avant l’Electronic Entertainment Expo 2004 (E3 2004). Il semblerait que, pour certains, cette proposition était plus judicieuse que « Wii ». En avril 2006, la BCC racontait que l’annonce du nom « Wii » par Nintendo avait suscité plusieurs plaisanteries en ligne. Un internaute aurait par exemple suggéré « Eat, Sleep and Wii ».

Le 21 octobre 2013, Nintendo a annoncé mettre fin à la production de la Wii — le modèle Wii Mini s’est lui vendu jusqu’en 2017. Le Wii Shop Channel a disparu au début de l’année 2019. Nintendo a tenté d’assurer la relève de sa console de septième génération avec la sortie de la Wii U en 2012, mais sa production s’est arrêtée à peine 4 ans plus tard. Aujourd’hui, c’est la Nintendo Switch, première console hybride mise en vente, qui occupe le devant de la scène.

