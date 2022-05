Les comptes sont de mieux en mieux pour le Steam Deck, dont le catalogue de jeux 100 % compatibles grandit chaque jour.

Au moment du lancement du Steam Deck à la fin du mois de février, un peu moins de 400 jeux vidéo de la plateforme Steam de Valve étaient 100 % compatibles. Selon des statistiques publiées par Boiling Steam le 28 avril, corroborées par ProtonDB, ce volume a désormais triplé. Ce qui constitue une excellente nouvelle pour les propriétaires de la console portable.

À date, il y a donc un peu plus de 1 200 jeux vidéo qui sont pleinement compatibles avec le Steam Deck, ce qui promet des heures et des heures de gameplay, chez soi comme à l’extérieur. Comme le rappelle ProtonDB, le Steam Deck utilise Proton pour fonctionner, « un outil » qui permet « de jouer aux jeux Windows sous Linux aussi simplement qu’en appuyant sur le bouton Jouer dans Steam ». Proton peut bien évidemment engendrer des soucis de compatibilité, susceptibles d’être corrigés (ou non).

Nombre de jeux jouables sur le Steam Deck // Source : Boiling Steam

Plus de 1 200 jeux sont 100 % compatibles avec le Steam Deck

Dans son rapport, Boiling Steam note que Valve semble avoir accéléré le processus de validation des jeux jouables sur Steam — une étape indispensable pour renseigner les joueuses et les joueurs sur le statut d’un titre. Ainsi, il peut être 100 % compatible, simplement jouable (ce qui implique quelques concessions, comme des textes difficiles à lire sur un petit écran), non pris en charge ou encore indéterminé. Aujourd’hui, plus de 2 400 jeux sont au moins jouables, ce qui permet à la console portable de jouir d’un catalogue mêlant quantité et qualité. Vous voulez vérifier votre collection Steam ? Il existe un outil officiel.

Selon un graphique toujours signé Boiling Steam, Valve a — un peu — freiné les vérifications durant le mois de mars, sans doute parce que l’entreprise avait d’autres priorités (comme la gestion du lancement et des livraisons). Ces chiffres sont en tout cas très rassurants pour le Steam Deck qui, non content de convaincre d’un point de vue hardware, est soutenu par une partie logicielle bien suivie. Autant dire que l’avenir s’annonce radieux pour la plateforme, une fois qu’elle en aura terminé avec la pénurie.

En plus de ses propres observations, Steam demande aux propriétaires de passer par un système d’évaluation dans l’interface pour récolter un maximum de retours et affiner un peu plus sa nomenclature. On sent en tout cas une vraie volonté de faire du Steam Deck un succès mérité, alors que l’entreprise a parfois vite abandonné ses produits physiques (exemple : la manette Steam Controller).