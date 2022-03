Si vous réservez un Steam Deck aujourd’hui, vous l’aurez dans 6 mois

Valve a affiné le calendrier de disponibilité du Steam Deck, sa console portable lancée il y a quelques jours. Si on réserve aujourd’hui, on pourra finaliser la commande… après la rentrée. C’est long.

Le Steam Deck vous fait envie ? Il va falloir vous armer de patience si vous désirez mettre la main dessus. Dans un billet publié le 7 mars, Valve a donné quelques précisions sur la disponibilité future de la console portable qui divise la presse. Et les nouvelles ne sont pas bonnes : alors que l’entreprise entend accélérer la production et investir d’autres marchés, le produit reste indisponible à la commande.

Par conséquent, celles et ceux qui réserveront un Steam Deck ces jours prochains ne pourront pas être en mesure de finaliser leur commande… avant le quatrième trimestre de cette année. Ce qui veut dire une réception après la rentrée, aux alentours du mois d’octobre. Numerama peut aussi confirmer cette information pour des réservations antérieures : nous avons réservé un Steam Deck à la fin du mois de janvier et la page affiche « Commande possible après le 3ᵉ trimestre 2022.»

Page de réservation du Steam Deck // Source : Capture d’écran

Pas de Steam Deck avant la rentrée

« Nous avons considérablement augmenté la production de Steam Deck », se permet quand même d’indiquer Valve dans son communiqué. Une preuve que la multinationale cherche aujourd’hui des moyens d’aligner la demande et l’offre, sachant qu’une pénurie de composants continue de paralyser plusieurs industries. Elle avait d’ailleurs contraint Valve à repousser le Steam Deck, un temps prévu fin 2021, au premier trimestre 2022.

Les fenêtres de disponibilité sont toutefois susceptibles de bouger, selon le principe de file d’attente. Si plusieurs personnes devant vous annulent leur réservation (ils récupéreront leur acompte de 4 €), alors vous pourriez obtenir la console un peu plus tôt. Mais cela reste hypothétique, sachant que le Steam Deck est pour le moment disponible uniquement via la boutique Steam.

On pourra se dire que le Steam Deck est toujours un peu plus « disponible » que la PlayStation 5 et la Xbox Series X : les deux consoles lancées fin novembre restent toujours introuvables dans les magasins et il faut savoir saisir sa chance au moindre réassort (il y a des listes d’attente dans certains magasins, mais elles sont interminables). C’est toujours mieux, aussi, que la Tesla Model 3, dont certaines versions ne peuvent pas être livrées avant… février 2023.