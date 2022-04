Un nouveau bouton d’appréciation arrive sur Netflix : le double pouce. Une manière de dire à la plateforme si vous avez vraiment adoré une œuvre, ce qui aidera le site de SVOD à affiner ses recommandations.

Netflix est en train de faire évoluer son système de notation des films et des séries. Un nouveau bouton d’appréciation arrive sur le service de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) américain, qui permettra au public de dire s’il a vraiment adoré une œuvre sur la plateforme. Ce nouveau bouton prend la forme d’un double pouce, à côté du pouce levé classique.

L’arrivée de cette fonctionnalité a été notamment éventée par Frandroid le 11 avril 2022, mais des médias comme iGénération avaient repéré cette évolution un peu plus tôt ce mois-ci. Elle doit permettre à Netflix d’identifier plus finement les préférences des internautes, en ajoutant un cran sur l’échelle de l’appréciation, avec le pouce négatif et le pouce positif.

Si vous adorez une œuvre, vous pouvez l’exprimer sur le site. // Source : Frandroid

Un double pouce pour affiner l’algorithme et les recommandations de Netflix

Si ce double pouce va nourrir l’algorithme de Netflix, il doit aussi être bénéfique au public, puisque la plateforme est censée mieux connaître avec ce bouton les goûts d’untel ou d’unetelle. Savoir ce qui plait au public est crucial pour Netflix, car cela l’oriente dans la mise en chanter de futures production , mais aussi l’achat sur catalogue d’œuvres tierces.

La fonctionnalité étant en cours de déploiement, vous ne l’avez peut-être pas encore sur votre interface. Elle doit arriver partout : sur la version web, ainsi que sur les applications iOS et Android, notamment. Ce déploiement sur plusieurs jours voire quelques semaines est courant chez les géants du web : Google, Facebook ou bien Twitter font régulièrement la même chose.

Paradoxalement, l’arrivée de ce troisième bouton pour donner son avis sur une œuvre donne l’impression que Netflix se rapproche in fine de son ancien système de notation, fondé sur des étoiles. Jusqu’en 2017, le géant de la SVOD permettait de laisser une note sur chaque œuvre, entre une et cinq étoiles. Le système des pouces était arrivé ensuite.

De fait, les pouces, qui avaient une approche très binaire jusqu’à présent (on aime ou on n’aime pas), ont plus de nuance avec ce troisième bouton. Son échelle, qui a trois seuils désormais, n’est de fait plus si éloignée de celle utilisée avec les étoiles, qui avait deux niveaux en plus. Si on a joute un double pouce négatif, on ne sera pas loin d’un retour à la case départ pour Netflix.