Vous préférez les jeux solo ? Bonne nouvelle, Final Fantasy XIV évolue dans ce sens

Quatre mois après la sortie d’Endwalker, sa dernière extension, Final Fantasy XIV continue de s’améliorer avec un tout nouveau patch. Celui-ci marque le début d’une nouvelle ère pour le MMO de Square-Enix, et sa transition progressive vers une expérience jouable entièrement en solo.

En fin d’année dernière est sorti Endwalker, l’extension venant clôturer l’arc scénaristique d’Hydaelyn et Zordiarche débuté 8 ans auparavant avec A Realm Reborn. Cela ne signifie pas pour autant que Final Fantasy XIV a tiré sa révérence, mais plutôt qu’un nouveau cycle débute pour le MMO phare de Square Enix.

Preuve en est avec le tout nouveau patch (le 6.1) qui sort le 12 avril. Il amène de nombreux changements. Aux habituels ajouts de contenus et autres classiques équilibrages de gameplay vient s’ajouter une fonctionnalité destinée aux joueurs et joueuses qui seraient rebutés par l’aspect jeu en ligne (MMO) de ce jeu de rôle.

Avec cette mise jour, Final Fantasy XIV entame un rapprochement vers les épisodes classiques (comprenez : solo) de la série. À partir du 12 avril, c’est le début du jeu, soit l’intégralité des contenus de l’histoire principale proposés par A Realm Reborn, qui deviennent jouables en solo. Quoi de mieux pour découvrir cette nouveauté que de profiter de la version d’essai gratuite, qui a signé son grand retour en février dernier ?

Mais pourquoi jouer en solitaire à Final Fantasy XIV ?

Comme son nom le laisse deviner, un jeu en ligne de type MMORPG possède une forte composante multijoueur. Les donjons, défis, et les raids, nécessitent de constituer une équipe avec d’autres joueurs, amis ou non, avec toutes les contraintes et avantages que cela comporte.

Si Final Fantasy XIV possède une histoire principale à la structure assez classique, il est obligatoire de passer par la case multijoueur afin de la faire progresser, en particulier pour relever le challenge des instance haut niveau. Or, Final Fantasy XIV est un jeu salué pour la qualité de son écriture et la richesse de son univers. Chaque quête, à sa manière, apporte sa pierre à l’édifice qu’est Hydaelyn.

Final Fantasy XIV Newfound Adventure // Source : Square Enix

La mise à jour 6.1 vient offrir une réponse à toutes celles et ceux qui souhaitent découvrir Final Fantasy XIV à leur rythme, sans avoir à subir les contraintes d’un MMO. Les équipes de Naoki Yoshida ont travaillé d’arrache-pied afin de remanier les premiers défis et donjons pour qu’il soit possible de se passer d’autres joueurs humains.

Concrètement, il est désormais possible de réaliser tout le contenu de l’histoire principale de A Realm Reborn en solo. Une démarche qui devrait d’ailleurs se poursuivre dans les mois et années à venir, jusqu’à ce que l’intégralité de l’histoire et des extensions soit jouable de la sorte. Une excellente nouvelle pour tous les amateurs de JRPG et ceux qui aiment les histoires joliment troussées.

Pour ouvrir la possibilité aux joueurs de pratiquer l’aventure Final Fantasy XIV en solitaire, deux modifications importantes ont été réalisées sur les contenus de A Realm Reborn. Pour commencer, les équipes ont opéré de gros changements sur la structure même des Défis et des Donjons (en particulier Castrum Meridianum et Praetorium) de manière à fluidifier le gameplay.

Final Fantasy XIV Newfound Adventure // Source : Square Enix

Mais le plus gros ajout reste sans conteste un tout nouveau système permettant aux joueurs solo d’embarquer trois PNJ alliés avec eux au début de chaque instance, un peu à la manière du système d’adjuration qui avait été implémenté avec Shadowbringers. Ces PNJ seront choisis en fonction du job utilisé au début de l’instance, de manière à créer une équipe équilibrée, capable de vous aider au cours de votre aventure.

La version d’essai de Final Fantasy XIV est de retour et c’est une excellente nouvelle !

Extrêmement populaire, la version d’essai de Final Fantasy XIV qui permet de jouer sans limite de temps jusqu’au niveau 60 et qui comprend l’intégralité de A Realm Reborn ET l’extension primée Heavensward avait été suspendue en décembre dernier. La raison ? Sa trop grande popularité, justement. Après la sortie d’Endwalker, et l’afflux massif de joueurs que cela avait occasionné, Naoki Yoshida avait pris la décision de tout suspendre en attendant que les choses se calment, afin de préserver les serveurs du jeu et l’expérience des joueurs.

La situation étant revenue à la normale, Square Enix a décidé de rouvrir sa version d’essai gratuite depuis février dernier, et c’est une excellente nouvelle. Vous n’êtes pas sans savoir que cette version d’essai inclut tout le contenu proposé par A Realm Reborn, ce même A Realm Reborn qui vient d’être retravaillé pour être jouable entièrement en solitaire. Si vous souhaitez découvrir Final Fantasy XIV à votre rythme (cette période d’essai n’est pas limitée dans le temps), sans vous soucier de trouver des compagnons pour vous assister dans les donjons et les défis, le timing est parfait !

Final Fantasy XIV Newfound Adventure // Source : Square Enix

L’autre bonne nouvelle, c’est que les contenus proposés par Heavensward devraient eux aussi devenir, à terme, jouables en solo. De quoi vous offrir des dizaines d’heures de jeu pour découvrir tout le potentiel de Final Fantasy XIV, sans pression. Pour commencer votre aventure en Éorzéa, rien de bien compliqué puisqu’il vous suffit de télécharger le client du jeu en vous rendant à cette adresse.

Découvrez la version 6.1 de Final Fantasy XIV dès le 12 avril

Si l’une des nouveautés majeures amenées par ce patch 6.1 reste sans conteste la refonte des instances de A Realm Reborn afin de les rendre compatible avec le jeu solo, les vétérans du MMO de Square Enix seront aussi ravis d’apprendre que cette mise à jour vient ajouter pléthore de contenus.

Newfound Adventure : de nouvelles quêtes viennent prolonger l’histoire d’Endwalker afin de traiter les conséquences de vos actions, et le devenir des Compagnons de la Septième Aube ;

: de nouvelles quêtes viennent prolonger l’histoire d’Endwalker afin de traiter les conséquences de vos actions, et le devenir des Compagnons de la Septième Aube ; Nouvelles instances : nouveau Défis (Le Répons Final), nouveau Défi Irréel (Le fléau d’Ultima) nouveau Raid (Le Mythe éorzéen) et nouveau Raid Fatal (La Guerre du Chant des Dragon) sont de la partie pour vous donner du fil à retordre ;

nouveau Défis (Le Répons Final), nouveau Défi Irréel (Le fléau d’Ultima) nouveau Raid (Le Mythe éorzéen) et nouveau Raid Fatal (La Guerre du Chant des Dragon) sont de la partie pour vous donner du fil à retordre ; Nouveau mode JcJ : le mode Crystalline Conflict fait son apparition pour des matchs haletants ;

le mode Crystalline Conflict fait son apparition pour des matchs haletants ; Nouveau quartier résidentiel : obtenez une demeure dans le quartier d’Empyrée, au cœur d’Ishgard.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.